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DHA
Haber Giriş: 04.06.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

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Son dakika... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

MİT operasyonu ile Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

Selahaddin Gülen, FETÖ'nün gizli yapılanmaları ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen arasındaki irtibatı sağlıyordu. Aynı zamanda elebaşı Gülen’in sözde özel kalemi olan Cevdet Türkyolu’nun kayın biraderiydi.

Yeğen Gülen, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkiliydi. Gülen’in, örgüt elebaşı Gülen’in talimatı ve örgütün gizli yapılanmasının yardımıyla Türkiye’den yurt dışına kaçmıştı.

 

FETÖ elebaşı Gülenin yeğeni Selahaddin Gülen yakalandı İğrenç tecavüz ve istismar...
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen yakalandı! İğrenç tecavüz ve istismar...

Gülen "Silahlı terör örgütüne üye olma"nın yanı sıra "Küçük Yaştaki Kız Çocuğuna Cinsel Saldırı" suçundan da aranıyordu.

NÖBETÇİ MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yurtdışında yakalanıp yurda getirildi. Gülen, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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