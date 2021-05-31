Son dakika: FETÖ üyesi Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.

Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, Selahaddin Gülen'in yakalanmasına ilişkin son gelişmeleri anlattı...

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni olan Selahaddin Gülen yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Selahaddin Gülen, Fetullah Gülen'in sözde kalemi Cevdet Türkyolu'nun kayınbiraderi aynı zamanda. Örgütte üst düzey sorumlularıyla ilişkisi olduğu da öğrenildi.

Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı suçundan da hakkında yakalama kararı bulunduğunu söyleyelim.

Fetullah Gülen'in talimatıyla yurt dışına kaçmıştı. Fetullah Gülen'in yeğeni olarak Selahaddin Gülen için de yakalama kaydı bulunuyordu.

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