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Son dakika... Erdoğan-Esad görüşmesi olur mu? Bakan Akar'dan açıklama

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#Bakan Akar#Erdoğan#Esad
Son dakika... Erdoğan-Esad görüşmesi olur mu Bakan Akardan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 14:18

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad görüşmesine ilişkin gelen soruya "Şartlar oluşursa üst düzey liderler arası görüşmeler de gündeme gelebilir" yanıtını verdi.

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NTV'ye konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 11 yıl sonra Şam ile üst düzey görüşmeye ilişkin "Önce istihbarat birimlerimiz arasında bazı görüşmeler oldu. Bizim bakanlar arası görüşmemiz oldu. Bu süreç meselesi" dedi.

"ŞARTLAR OLUŞURSA GÜNDEME GELEBİLİR"

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad'ın görüşmesine ilişkin "Şartlar oluşursa üst düzey liderler arası görüşmeler de gündeme gelebilir. Moskova'daki toplantıda hem Rus hem Suriye tarafı ile görüşlerimizi paylaştık endişelerimizi ifade ettik. Olumsuz dönüş olmadı. Asıl amacımızın terörle mücadele olduğunu söyledik. Hiçbir etnik, dini, mezhepsel grupla sorunumuz yok dedik" ifadelerini kullandı.

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#Bakan Akar#Erdoğan#Esad

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