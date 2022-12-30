Son dakika... Erdoğan-Esad görüşmesi olur mu? Bakan Akar'dan açıklama

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NTV'ye konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 11 yıl sonra Şam ile üst düzey görüşmeye ilişkin "Önce istihbarat birimlerimiz arasında bazı görüşmeler oldu. Bizim bakanlar arası görüşmemiz oldu. Bu süreç meselesi" dedi.

"ŞARTLAR OLUŞURSA GÜNDEME GELEBİLİR"

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad'ın görüşmesine ilişkin "Şartlar oluşursa üst düzey liderler arası görüşmeler de gündeme gelebilir. Moskova'daki toplantıda hem Rus hem Suriye tarafı ile görüşlerimizi paylaştık endişelerimizi ifade ettik. Olumsuz dönüş olmadı. Asıl amacımızın terörle mücadele olduğunu söyledik. Hiçbir etnik, dini, mezhepsel grupla sorunumuz yok dedik" ifadelerini kullandı.