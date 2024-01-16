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Son dakika: İran Devrim Muhafızları Erbil’i vurdu

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#İran#Erbil#Saldırı
Son dakika: İran Devrim Muhafızları Erbil’i vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 00:49

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentini balistik füzelerle vurduğunu duyurdu.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada “İran düşmanlarının gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşılık olarak bu gece İran karşıtı terörist ve casuslara ait karargahlar balistik füzelerle vuruldu” denildi.

Gece yarısı sularında Erbil’de güçlü patlama sesleri duyuldu.

Yerel kaynaklar Erbil’deki ABD Başkonsolosluğu binası, Erbil’in kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Harir üssü ile Uluslararası Erbil Havaalanına bomba yüklü SİHA’lar ile füzelerle vurulduğunu aktardı.

Saldırı sonrası Uluslararası Erbil Havaalanında bütün uçuşlar askıya alınırken ABD’nin Başkonsolosluğu binasında siren sesleri yükseldi.

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#İran#Erbil#Saldırı

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