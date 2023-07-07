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Son dakika... Emeklilere yüzde 25 zam

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#Zam#Memur#Emekli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 22:26

Son dakika haberine göre; Emeklilerin zam oranı belli oldu. Memur, işçi ve Bağ-kur emeklileri için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilere yüzde 25 zam yapılacak.

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Emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek. Bu orandan EYT'liler yararlanamayacak.

CNN Türk editörü Gülşen Coşkun, gelişmeye ilişkin detayları anlattı:

Netleşmiş oldu, teklifte yüzde 25 oranında artırılması sağlanacak. Önerge teklife eklenecek ve bu teklifle geçmiş olacak. Torba teklifte memurlara ilişkin teklif gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ilişkin de talimatı verdim demişti. Oran ne olacak diye merakla bekliyorduk. Hak sahiplerinin refahı göz önünde bulundurulmuştur ifadesi yer alıyor. Cumhurbaşkanı 'Talimat verdim' dedikten sonra oranın netleştiğini görüyoruz. Burada oransal bir zam görüyoruz, seyanen zam şu an için görmüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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#Zam#Memur#Emekli

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