Son dakika... Ege'de 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde iki deprem! İzmir, Aydın ve Didim'de hissedildi

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası açıklarında saat 12.56'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğindeki deprem kısa süreli paniğe neden olurken, Aydın'ın yanı sıra İzmir'de de hissedildi.

Depremi ev ya da işyerlerinde hissedenler panikle dışarı koştu

BİR DEPREM DAHA

4.7 büyüklüğündeki depremden 14 dakika sonra 5.1'lik ikinci sarsıntı oldu. Yerin 7,3 kilometre derinliğinde meydana gelen ve Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedilen sarsıntıyla panik içinde evlerini boşaltanlar sokaklara döküldü.

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AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR GELMEDİ

AFAD, 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada olumsuz bir ihbarın gelmediğini belirtti.

AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD Başkanı Yunus Sezer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında art arda 2 deprem meydana geldi. İlki 4,7 ikincisi 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından an itibarıyla olumsuz bir durum yaşanmadığı bilgisini aldık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

​Kuşadası Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada da şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

KORKUYLA DIŞARI ÇIKTILAR

Art arda iki depremin ardından panikle dışarı çıkanlardan Figen Ünal, 2 sene önce meydana gelen İzmir depremini anımsadığını söyleyerek büyük korku yaşadığını dile getirdi.

İkinci depremin daha sarsıntılı olduğunu hissedip kendisini dışarı attığını söyleyen Ünal, bir süre daha dışarıda duracağını aktardı.

Yine depremin ardından Nüfus Müdürlüğü'ndeki işini yarım bırakıp dışarı çıktığını söyleyen Musa Karakaş adlı vatandaş da, depremlerin ardından korkarak dışarı çıktıklarını belirtti.

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'2020 DEPREMİNİN TETİKLEDİĞİ BİR DEPREM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 14 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Sözbilir, "30 Ekim 2020 de Sisam Adası kuzeyindeki Sisam fayının kırılmasıyla oluşan 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi olmuştu. Gümüldür Özdere ve Kuşadası tarafındaki faylar tetiklenmişti. Bugün peş peşe olan 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Sisam Adası güneyinde ve Dilek Yarımadası'nın denizdeki devamında olan fay kırılıyor. Bu fayın en büyük deprem üretme potansiyeli 6.6 olarak biliniyor" dedi.

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'6.6 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR'

30 Ekim'de Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan fayın kırıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Şimdi ise adayı güneyden sınırlayan fay kırılmış oldu. Fakat bu fayın 6.6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var" diye konuştu.