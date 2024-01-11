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Son dakika... Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

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#Ege Denizi#Deprem#Datça Deprem
Son dakika... Ege Denizinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 00:56

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Ege Denizi ve Muğla'nın Datça ilçesinin 27 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 00:40'ta oldu.

4.3 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, yerin 14.82 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

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#Ege Denizi#Deprem#Datça Deprem

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