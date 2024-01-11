Son dakika... Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Ege Denizi ve Muğla'nın Datça ilçesinin 27 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 00:40'ta oldu.
4.3 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, yerin 14.82 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [27.63 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-01-11
Saat:00:40:23 TSİ
Enlem:36.47583 N
Boylam:27.70111 E
Derinlik:14.82 km
Detay:https://t.co/zp3I442GNF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi