Son dakika... Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Ege Denizi ve Muğla'nın Datça ilçesinin 27 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 00:40'ta oldu.

4.3 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, yerin 14.82 kilometre derinliğinde meydana geldi.