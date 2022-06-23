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Son dakika... Diyarbakır'dan acı haber: 2 şehit

#Diyarbakır#Lice#Şehit
Son dakika... Diyarbakırdan acı haber: 2 şehit

Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildikleri hastanede şehit oldu.

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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'in Lice ilçesindeki 'Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışmada yaralanan 3 askerden 2'sinin şehit olduğunu açıkladı.

2 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen 'Eren Abluka-18 (Şehit Jandarma Onbaşı Doğan Dağcı) Operasyonu'nda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralanmıştır. Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize ise acil şifalar diliyoruz" denildi.

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BÖLGEYE TAKVİYE JÖH VE JANDARMA KOMANDO BİRLİKLERİ SEVK EDİLDİ

Teröristlerin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerinin sevk edildiği belirtildi.

İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Diyarbakır'da, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in (30) acı haberi, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası İçen'in acı haberi, Türkmen Mahallesi'ndeki baba ocağına gelen yetkililerce verildi. Annesi Keziban İçen, babası İdris İçen, eşi Semiha İçen ve kardeşi Dursun İçen, büyük üzüntü yaşadı. Şehit Turgut İçen'in cenazesi, ikindi vakti Ödemiş ilçesindeki Zungurlu Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Son dakika... Diyarbakırdan acı haber: 2 şehit
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen (30)

ESKİŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞ DÜŞTÜ

Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un (29), acı haberi Eskişehir’de yaşayan ailesine verildi. 8 ay önce evlenen Arduç’un evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

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Şehidin Türk bayraklarıyla donatılan evinin önünde ağabeyi Ayhan Arduç, taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Son dakika... Diyarbakırdan acı haber: 2 şehit
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç (29)

Şehidin babası polis emeklisi İbrahim Arduç'un 2015 yılında vefat ettiği öğrenildi. 6 kardeş olan Oğuzhan Arduç’un 8 ay önce Pembegül Arduç ile nikahının kıyıldığı, düğünlerinin ise geçen ay olduğu belirtildi.

Son dakika... Diyarbakırdan acı haber: 2 şehit

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