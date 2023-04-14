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Son dakika... Diyarbakır'da Kökünü Kurutma Operasyonu: Bakan Soylu detayları açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Kökünü Kurutma Operasyonu#Diyarbakır#Bakan Soylu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 08:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı. Bakan Soylu, İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 161 şüpheliden 131'inin gözaltına alındığını bildirdi.

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

50'inci Kökünü Kurutma Operasyonu nedeniyle çok kıymetli kahraman arkadaşlarımıza, yine Emniyet Narkotik Başkanlığımıza huzurunuzda milletimiz adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Son 1 haftada Diyarbakır'da çok önemli yakalamalar gerçekleşmiştir. Burada atılan çok önemli adımlar olmuştur.

"İKİNCİ BÜYÜK OPERASYON İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ"

Bugünün ikinci büyük operasyonu ise İstanbul'da gerçekleşmiştir. Toplam bu sabah itibariyle gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalandığı örgüte yönelik 161 şüpheliden 131 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 kademede bu operasyon gerçekleşmiştir. 7 kalaşnikof, 6 tüfek ve buna yönelik birçok suikast ve aynı zamanda suç aleti ele geçirilmiştir. Detaylı açıklamayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirecektir.

 

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#Kökünü Kurutma Operasyonu#Diyarbakır#Bakan Soylu

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