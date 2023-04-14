Son dakika... Diyarbakır'da Kökünü Kurutma Operasyonu: Bakan Soylu detayları açıkladı

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

50'inci Kökünü Kurutma Operasyonu nedeniyle çok kıymetli kahraman arkadaşlarımıza, yine Emniyet Narkotik Başkanlığımıza huzurunuzda milletimiz adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Son 1 haftada Diyarbakır'da çok önemli yakalamalar gerçekleşmiştir. Burada atılan çok önemli adımlar olmuştur.

"İKİNCİ BÜYÜK OPERASYON İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ"

Bugünün ikinci büyük operasyonu ise İstanbul'da gerçekleşmiştir. Toplam bu sabah itibariyle gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalandığı örgüte yönelik 161 şüpheliden 131 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 kademede bu operasyon gerçekleşmiştir. 7 kalaşnikof, 6 tüfek ve buna yönelik birçok suikast ve aynı zamanda suç aleti ele geçirilmiştir. Detaylı açıklamayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirecektir.