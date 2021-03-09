Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hac ve umre ibadetlerine ilişkin açıklama

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama:

2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

"UMRE ZİYARETLERİ YAPILAMAYACAKTIR"

Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır.

Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.