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Haber Giriş: 12.05.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Son dakika... Dışişleri kaynakları açıkladı! İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı

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Son dakika... Dışişleri kaynakları açıkladı! İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı

Dışişleri kaynakları, "Kudüs ve Filistin'de meydana gelen İsrail saldırganlığı konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilciler Komitesi Toplantısı Türkiye'nin girişimiyle Cidde'de toplanmıştır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklama:

Kudüs ve Filistin'deki İsrail saldırganlığı konusunda İslam İşbirliği teşkilatı Temsilciler Komitesi toplantısı yapıldı.

Toplantı sırasında Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda mutabık kalındı.

Filistin'e bir uluslararası koruma gücü gönderilmesi amacıyla BM'deki İİT Grubu harekete geçmeye çağrıldı.

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