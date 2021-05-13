Son dakika: İsrail saldırmaya devam ediyor... Filistinli genç canlı yayında CNN sunucusunu susturdu, İsrail tarafından evinden atıldı!

Medhun, şunları kaydetti: "İsrail'e bir kerede bu denli büyük bir saldırı ilk kez yapıldı, bu önemli bir gelişme. İsrail'in vahşi saldırı politikası varsa Filistin direnişinin de caydırma politikası var. İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu başlatmayı düşünmesi direniş kuvvetleri için fırsat olur. O zaman hava saldırıları eriyecek ve bu da Filistinliler için ilk zafer olacak. İsrail, 2012 yılında bunu denemiş ve geri çekilmişti."