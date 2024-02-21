Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Blinken'le görüştü

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G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Rio de Janeiro’da görüşmelerine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Rio de Janeiro’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze konusunda tam ateşkesin bir anca önce sağlanması için atılabilecek adımlar ele aldı.

Bakanımız @HakanFidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Rio de Janeiro'da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/aguz7USxEM — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 21, 2024

BAKAN FİDAN MISIRLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde temaslarına başladı.

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Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.







BAKAN FİDAN G20’Yİ ATEŞKES VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN DAHA ETKİN ROL OYNAMAYA ÇAĞIRDI



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları toplantısının ilk oturumunda yaptığı konuşmada, Gazze’deki vahşetin bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayarak uluslararası toplumu ve G20’yi ateşkes ve iki devletli çözüm için daha etkin rol oynamaya çağırdı. Bakan Fidan, Ukrayna’daki savaşın ikinci yılı geride kalırken, tarafların diplomasiye dönerek müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmalarını umduğunu ve bu yöndeki girişimleri devam ettireceklerini ifade etti.





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akan Fidan ayrıca, uluslararası toplumun küresel eşitsizlik ve adaletsizlik, ekonomik kırılganlıklar, çevresel sorunlar ve yapay zeka gibi çığır açan teknolojilerin getirdiği birçok sınamayla da karşı karşıya olduğunu belirterek, küresel diplomasi ve G20’nin tüm kriz alanlarında ortak inisiyatif geliştirmesinin önemini vurguladı. Bakan Fidan, bu yıl 1- 3 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu’nun ’Krizlerin Önlenmesinde Diplomasiyi Öne Çıkarmak’ temasında olduğu gibi, tüm tarafları küresel barış ve güvenlik için çalışmaya davet etti.

BAKAN FİDAN, ALMAN MEVKİDAŞI ANNALENA BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

FİDAN, BOLİVYA DIŞİŞLERİ BAKANI CELİNDA SOSA LUNDA İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde temasları sürdürüyor.

Bakan Fidan, Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda bir araya geldi.