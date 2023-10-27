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Son dakika: Dilan ve Engin Polat'ın 22 milyon 372 bin lirasına el konuldu

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#Dilan Polat#Engin Polat#MASAK
Son dakika: Dilan ve Engin Polatın 22 milyon 372 bin lirasına el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 19:08

Engin Polat ve Dilan Polat'ın şirketlerinde yapılan aramaların ardından şirketlere ait olan 22 milyon 372 bin liraya Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmıştı. Dün yapılan aramaların ardından bir çok materyale el konulmuştu. Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği 22 Milyon 372 bin liranın el konulmasına karar verdi. 

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#Dilan Polat#Engin Polat#MASAK

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