Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi Prof. Dr. Orhan Åžen sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden Ã¶nemli bir uyarÄ±da bulundu. Åžen aÃ§Ä±klamasÄ±nda yarÄ±ndan itibaren â€˜Trakyaâ€™dan yaÄŸÄ±ÅŸ giriyorâ€™ diyerek â€˜Ã–nce Marmara sonra nerdeyse tÃ¼m TÃ¼rkiye. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar devam eder. SÄ±caklÄ±klar 7-8 C dÃ¼ÅŸer. Bu bÃ¶lgesel tahmindir. Noktasal tahmin daha sonraâ€™ ifadelerini kullandÄ±.



BUGÃœN MARMARA'DA SICAKLIKLAR MEVSÄ°M NORMALLERÄ°NÄ°N ÃœZERÄ°NE

Marmara BÃ¶lgesi'nde sÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normallerinin 2 ila 4 derece Ã¼zerinde olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan son tahmin ve deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, bÃ¶lge genelinde parÃ§alÄ± ve az bulutlu hava hakim olacak.Â Â Â Â Â

Edirne ve TekirdaÄŸ'Ä±n batÄ±sÄ±nda geceden itibaren saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak tahmin ediliyor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

BÃ¶lgedeki sÄ±caklÄ±klar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece Ã¼zerinde olacak. RÃ¼zgarÄ±n, genellikle gÃ¼neyli yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Â Â Â Â Â Â Â



SAÄžANAK VE GÃ–K GÃœRÃœLTÃœLÃœ SAÄžANAK



YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, yurdun batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ± bulutlu, Edirne ve Ã‡anakkale'nin kuzeybatÄ± kesimleri gece saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸmurlu, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iÃ§ kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

RÃ¼zgarÄ±n ise genellikle gÃ¼neyli yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Ankara: Az bulutlu aÃ§Ä±k 26

Ä°stanbul: Az bulutlu aÃ§Ä±k 25

Ä°zmir: ParÃ§alÄ± az bulutlu 28

Adana: ParÃ§alÄ± az bulutlu 31

Bursa: ParÃ§alÄ± az bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu aÃ§Ä±k 28

Samsun: ParÃ§alÄ± az bulutlu 25

Trabzon: ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu 24

Erzurum: ParÃ§alÄ± az bulutlu 22

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu aÃ§Ä±k 31

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