Son dakikaâ€¦ Dikkat! UyarÄ± geldi: Önce Marmara sonra nerdeyse tüm Türkiyeâ€¦
Gelen son dakika uyarÄ±sÄ±na gÃ¶re yarÄ±ndan itibaren Trakyaâ€™dan yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor. Beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶nce Marmaraâ€™da ardÄ±ndan da tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™de etkisini gÃ¶stererek PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar devam edecek.
Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi Prof. Dr. Orhan Åžen sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden Ã¶nemli bir uyarÄ±da bulundu. Åžen aÃ§Ä±klamasÄ±nda yarÄ±ndan itibaren â€˜Trakyaâ€™dan yaÄŸÄ±ÅŸ giriyorâ€™ diyerek â€˜Ã–nce Marmara sonra nerdeyse tÃ¼m TÃ¼rkiye. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar devam eder. SÄ±caklÄ±klar 7-8 C dÃ¼ÅŸer. Bu bÃ¶lgesel tahmindir. Noktasal tahmin daha sonraâ€™ ifadelerini kullandÄ±.
BUGÃœN MARMARA'DA SICAKLIKLAR MEVSÄ°M NORMALLERÄ°NÄ°N ÃœZERÄ°NE
Marmara BÃ¶lgesi'nde sÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normallerinin 2 ila 4 derece Ã¼zerinde olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan son tahmin ve deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, bÃ¶lge genelinde parÃ§alÄ± ve az bulutlu hava hakim olacak.Â Â Â Â Â
Edirne ve TekirdaÄŸ'Ä±n batÄ±sÄ±nda geceden itibaren saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak tahmin ediliyor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â
BÃ¶lgedeki sÄ±caklÄ±klar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece Ã¼zerinde olacak. RÃ¼zgarÄ±n, genellikle gÃ¼neyli yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Â Â Â Â Â Â Â
SAÄžANAK VE GÃ–K GÃœRÃœLTÃœLÃœ SAÄžANAK
YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, yurdun batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ± bulutlu, Edirne ve Ã‡anakkale'nin kuzeybatÄ± kesimleri gece saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸmurlu, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iÃ§ kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
RÃ¼zgarÄ±n ise genellikle gÃ¼neyli yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:
Ankara: Az bulutlu aÃ§Ä±k 26
Ä°stanbul: Az bulutlu aÃ§Ä±k 25
Ä°zmir: ParÃ§alÄ± az bulutlu 28
Adana: ParÃ§alÄ± az bulutlu 31
Bursa: ParÃ§alÄ± az bulutlu 29
Antalya: Az bulutlu aÃ§Ä±k 28
Samsun: ParÃ§alÄ± az bulutlu 25
Trabzon: ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu 24
Erzurum: ParÃ§alÄ± az bulutlu 22
DiyarbakÄ±r: Az bulutlu aÃ§Ä±k 31
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