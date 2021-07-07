Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den dolu ve su baskını uyarısı.. İşte, bölgelerden hava durumu bilgileri
Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre, Marmara Bölgesi genelinde, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 36°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık