Son dakika depremler: En son ne zaman, nerede deprem oldu? İşte Kandilli 6 Ekim 2021 deprem listesi

Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 6 Ekim son dakika deprem bilgisi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.06 05:48:34 36.4508 27.1758 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.06 05:41:37 36.4357 27.1890 9.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.06 05:30:20 37.8915 27.1323 7.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.06 05:21:19 39.1485 29.0093 17.0 -.- 1.4 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.10.06 05:16:11 36.4275 27.2702 5.1 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.06 03:56:26 36.4992 27.1732 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.06 02:58:30 38.4635 30.7965 6.1 -.- 0.9 -.- BULANIK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.10.06 02:39:58 37.4642 30.3555 1.3 -.- 2.1 -.- AKYAYLA-(BURDUR) İlksel
2021.10.06 02:25:29 40.4347 42.4207 1.2 -.- 1.5 -.- KAYNAK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2021.10.06 01:50:24 38.9225 30.2827 8.4 -.- 2.0 -.- OLUCAK-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.10.06 01:08:19 35.7798 29.5883 69.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.06 00:59:28 38.6210 39.3718 7.1 -.- 2.0 -.- YUNLUCE-(ELAZIG) İlksel
2021.10.06 00:41:02 38.9607 26.0835 6.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.05 23:08:21 36.5012 27.2105 7.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel