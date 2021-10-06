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Son dakika depremler: En son ne zaman, nerede deprem oldu? İşte Kandilli 6 Ekim 2021 deprem listesi

#Deprem#Son Depremler#Seoanasayfa
Son dakika depremler: En son ne zaman, nerede deprem oldu İşte Kandilli 6 Ekim 2021 deprem listesi

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. Vatandaşlar, 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 6 Ekim son depremler listesi...

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Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 6 Ekim son dakika deprem bilgisi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.10.06 05:48:34 36.4508 27.1758 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.06 05:41:37 36.4357 27.1890 9.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.06 05:30:20 37.8915 27.1323 7.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.06 05:21:19 39.1485 29.0093 17.0 -.- 1.4 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.10.06 05:16:11 36.4275 27.2702 5.1 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.06 03:56:26 36.4992 27.1732 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.06 02:58:30 38.4635 30.7965 6.1 -.- 0.9 -.- BULANIK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.10.06 02:39:58 37.4642 30.3555 1.3 -.- 2.1 -.- AKYAYLA-(BURDUR) İlksel
2021.10.06 02:25:29 40.4347 42.4207 1.2 -.- 1.5 -.- KAYNAK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2021.10.06 01:50:24 38.9225 30.2827 8.4 -.- 2.0 -.- OLUCAK-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.10.06 01:08:19 35.7798 29.5883 69.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.06 00:59:28 38.6210 39.3718 7.1 -.- 2.0 -.- YUNLUCE-(ELAZIG) İlksel
2021.10.06 00:41:02 38.9607 26.0835 6.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.05 23:08:21 36.5012 27.2105 7.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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#Deprem#Son Depremler#Seoanasayfa