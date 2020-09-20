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Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 20.09.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Son dakika... Dalaman'da orman yangını

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Son dakika... Dalaman'da orman yangını
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Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Dalaman-Fethiye Karayolu'nun Göl mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını başladı. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 6 arazöz, 1 kepçe ve 40 orman işçisi sevk edildi. Muğla'nın Dalaman ilçesinden 2 ve Ortaca ilçesinden 1 itfaiye aracı da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıkan kıvılcımın neden olduğu sanılan yangında alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Son dakika... Dalamanda orman yangını

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