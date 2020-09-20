Son dakika... Dalaman'da orman yangını

Dalaman-Fethiye Karayolu'nun Göl mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını başladı. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 6 arazöz, 1 kepçe ve 40 orman işçisi sevk edildi. Muğla'nın Dalaman ilçesinden 2 ve Ortaca ilçesinden 1 itfaiye aracı da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıkan kıvılcımın neden olduğu sanılan yangında alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.