MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ukrayna açıklaması
GeriGündem Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ukrayna açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.04.2021 - 16:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ukrayna açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ukrayna açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğu, Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışmanın herkesin zararına olduğunu açıkladı.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır" ifadesini kullandı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi