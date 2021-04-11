Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ukrayna açıklaması

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır" ifadesini kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara