Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kış Kartalı' operasyonu açıklaması: Devamı gelecek

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor. İşte Oktay'ın açıklamalarından satır başları:



SAMSUN'DA ATATÜRK ANITINA ÇİRKİN SALDIRI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakarsanız bunun arkasındaki provokatif yapıların kimler olduğunu görürsünüz. Ama şunu unutmasınlar, eski Türkiye yok artık. Arzu ettikleri sonucu alamayacakları provokatif eylemlerdir bunlar. Türkiye vesayet odaklarının at koşturacağı bir ülke değil. Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin.



TERÖRLE MÜCADELE

PKK'YA 'KIŞ KARTALI' OPERASYONU

Son derece etkili bir operasyon oldu, devamı gelecek. Terörü kaynağında kurutmak ve yerinde yok etme amacımız var. Yerinde dediğimiz şey gelip bizi vurmalarını beklemek değil, tamamen taarruz ederek sınır ötesinde yok etme arzumuz var.



"DEAŞ'LA MÜCADELE EDEN TÜRKİYE OLMUŞTUR"



DEAŞ'ın nasıl bölgeye veya bölgelere müdahil olmak için kullanılan bir enstrüman olduğunu görüyorsun. Bu enstrümanları oluşturanlar sonuçta kullandıkları enstrüman aracılığıyla Türkiye'yi vebal altında bırakma cüretini de göstermişlerdir. Sahada DEAŞ'la fiili mücadele eden, bu uğurda şehitler veren, Türkiye olmuştur. Terör örgütleri dediğimizde DEAŞ, PKK, uzantısı PYD ve FETÖ, nasıl iç içe olduklarını görüyoruz. ABD açıktan destek veriyor. Hiçbir terör örgütüyle mücadeleyi bir başka terör örgütü üzerinden yürütemezsiniz. Biz diyoruz ki ziyaret ettiğimiz ülkelerde, sizin ülkenizde faaliyette bulunan bu örgüt size de aynı şeyi yapacaktır günü geldiğinde, biz tecrübemize dayanarak sizi uyarıyoruz. Zannetmeyin ki FETÖ bu kadar akıllı, o da tamamen başkasından aldığı talimatı uygulayan taşeron bir yapıdır.



CUMURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UKRAYNA ZİYARETİ



Ukrayna ziyareti son derece başarılı geçti. Rusya ile de çok kapsamlı bir görüşme olacak. Bazıları bu başarıyı saklamak istese, görmek istemese bile, Türkiye dünyanın saygı duyduğu, bölgede ve dünyada ağırlığı olan bir lidere sahip. Görüşmeler Türkiye'de devam edebilir. Ukrayna bunu kabul etti, Rusya tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Liderler seviyesinde bir görüşme için cumhurbaşkanımızın arabuluculuk boyutunda en uygun isimlerden birisi. Ukrayna ziyarette bunu kabul ettiğini, bu görüşmenin Türkiye'de yapılabileceğini açıkça ifade etti. Arzu ederiz ki Rusya da kabul eder bir araya gelmeyi. Bölgede tırmanan bir krizin aslında sonuçta zarar vereceği yapı sadece iki taraf olmayacaktır, Karadeniz özelinde Türkiye de dahil bölgenin, Avrupa'nın tamamını etkileyecektir. Birçok alanda işbirliğimizin olduğu iki dost ülkenin kendi aralarındaki sorunu yine barışçıl yollardan çözmesini arzu ederiz.



YUNANİSTAN-DOĞU AKDENİZ

"BOTLARIN İĞNELENEREK BATIRILDIĞI CİNAYETLER GÖRÜYORUZ"



Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu. Böyle giderse bunun faturasını ödemeye devam edecektir. Barış içerisinde yaşayan iki komşunun üreteceği katma değer her iki ülkenin kendi vatandaşları açısından çok ciddi bir refah üretecektir. Ama ne yazık ki bu refah başkalarının işine gelmiyor. Göç konusunda en büyük faturayı biz ödedik. İlk andan itibaren kapılarımızı açtık. Şu an itibarıyla 3.8 milyona yakın Suriyeli var. 19 kişinin donarak öldürüldüğü birçok vakayı yaşıyoruz. Botlarla farklı adalara gidenlerin botların şişlenerek, iğnelenerek batırıldığı cinayetleri görüyoruz. Biz dünyada en çok dış temsilciliği olan 5. ülkeyiz. Bütün buralarda anlatmaya çalışıyoruz ama görmüyor, görmek istemiyorlar, Türkiye'ye insan hakları dersi vermek istiyorlar.



EASTMED PROJESİ

OKTAY'DAN YUNANİSTAN'A: BAŞKALARININ DOLDURUŞUNA GELME



Bölgede Türkiye'nin içerisinde olmadığı hiçbir projenin, senaryonun Türkiye'ye rağmen hayata geçirilmesi mümkün değildir. Türkiye'nin son zamanlarda bölgede son derece yapıcı ilişkileri var; buna BAE de İsrail de dahildir. Yunanistan'a önerimiz şudur: Sakin ol, başkalarının dolduruşuna gelme, bunun faturasını Yunan halkı öder. Yunanistan'a önerimiz şudur: Sakin ol, başkalarının dolduruşuna gelme, bunun faturasını Yunan halkı öder. Oldubittiye getirerek, zamana yayarak kazanacağını düşünüyorsa Yunanistan, kazanamayacağını görecektir.



ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME



Geçen Karabağ özgürleştirilmesi, bizim de sonuna dek desteklediğimiz süreç savaş gibi algılansa da aslında barışın anahtarı. Karşılıklı özel temsilciler atandı, olumlu mesajlar karşılıklı verildi. Arzu ederiz ki bu süreç hızlanır. Ermenistan'la ümit ediyorum ki çok kısa sürede yol alırız, o koridorlar açılır, o koridorlardan da bambaşka bir pencere açılacaktır. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Antalya Diplomasi Forumu'na gelecek.





