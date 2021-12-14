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Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Orantısız fiyat artışları, kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz'

#Fuat Oktay#TBMM#Bütçe
Son dakika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Orantısız fiyat artışları, kur dalgalanmaları Türkiyenin kaderi olamaz

TBMM'de 2022 bütçe görüşmeleri devam ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Meclis'te Cumhurbaşkanlığı ile Bağlı Kuruluşlar Gelir Bütçesi konulu sunumunu gerçekleştiriyor. Konuşmasında Türkiye'nin küresel ekonomiye tam entegre olarak yerli ve yabancı yatırımcıya güven tesis etmeye devam edeceğini ifade eden Oktay, "Orantısız fiyat artışları, kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olmaz, olamaz" diyerek ekonomi gündemi konusunda önemli bir mesaj da verdi.

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Oktay'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

- "Bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik", diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her kuruşu milletimizin refahı için harcanacak bütçeye şimdiden hayırlı olsun diyorum diyorum.

- Atılan her bir adımın gerisinde verilen büyük mücadele ve fedakarlıklar vardır. Teknoloji ve savunma konusunda ambargolara maruz bırakıldığımız zamanlar oldu. Bunu Meclis'imizin üyeleri yakinen bilirler. Savunma sanayiinde sahip olduğumuz üretim sistemi, yüzde 80'lerde yerli üretim oranını işte bu şekilde yakaladık.

- Türkiye kaynaklarını yatırıma, istihdama, üretime, yatırıma, Ar-ge'ye aktarma kararlılığındadır.

- Son 19 yıldaki güçlü siyasi iradeyle kendi gerçeklerimize mücadele verecek dirayet, azim ve imkanlar mevcuttur.

"TÜRKİYE YATIRIMCIYA GÜVEN TESİS ETMEYE DEVAM EDECEK"

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- Ekonomide de yatırım, istihdam, üretim ihracat ve büyüme odaklı tüm bu alanlarda kalıcı istikrar hedefleyen mücadelemizi sürdürüyoruz. Hedefimiz ödemeler dengesindeki iyileşmeyi sürdürülebilir ve kalıcı kılmaktır.

- 2022 yılında büyüme hedeflerimize ulaşabilmek için gerekli finansmanı sağlayabilecek bir altyapıyı tesis edebileceğimiz ortadadır.

- Firmalarımız yurtiçi ve yurtdışı talep artışını karşılamak için kapasitelerini arttırmaya başlamıştır. Bu durum firmalarımızın yeni yatırım gereksinimine yönelik güçlü sinyal vermektedir. Hızlı gerçekleştireceğimiz ilave destek paketinin yanı sıra yerli üretimi destekleyerek üreticimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

- Bütçemizin gelir performansımızın artmasının eleştirildiğini görüyoruz. Türkiye köklü ve itibarlı geçmişiyle küresel ekonomiye tam entegre olarak yerli ve yabancı yatırımcıya güven tesis etmeye devam edecektir.

"ORANTISIZ FİYAT ARTIŞLARI, KUR DALGALANMALARI TÜRKİYE'NİN KADERİ OLAMAZ"

- Türkiye ekonomisi, güçlü bankacılık sektörü ile yeni dönemde hedeflerimize yatırımı, üretimi, ihracata devam edecektir. Tam bağımsız ekonominin ruhuna aykırı olan alanlarda kredi genişlemesinde arzulamayız. Orantısız fiyat artışları, kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olmaz, olamaz.

- Daha önce tam bağımsız politikaları hayata geçirme yönünde verdiğimiz gayretlerde CHP, İYİ Parti ve HDP'nin milli çaba ile destek verdiğine şahit olmadık. İşte CHP'nin hükümeti yönetme biçimine mizansen olarak bu kürsüde şahit olduk. Önce döken, sonra toplamaya çalışan; önce kırıp döken inkar eden, sonra helalleşmeye çalışan klasik CHP.

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#Fuat Oktay#TBMM#Bütçe

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