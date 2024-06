Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar: Enflasyonda geçiş süreci tamamlandı

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKABİLECEK Mİ?

Mehmet Bey Singapur'da. Bir süredir gri listedeyiz. Yarın bu Genel Kurul'da değerlendirilecek. Oylama yapılacak. Teknik çalışmalar yapıldı. Bizden istenen düzenlemelerin hepsi yapıldı. Çalışma grubunun geçtiğimiz aylarda teknik grubu geldi. Saha incelemeleri yaptılar. Olumlu rapor çıktığını biliyoruz. Beklentimiz olumlu bir adımın çıkması. Bir taraftan ülkeler oylama yapacaklar. Konsensusu bazen yorumlayabiliyorlar. Yarın olumlu karar çıkacağına inanıyoruz. Olumlu karar çıkmazsa bunu siyasi bir karar olarak yorumlarız. Teknik bir problem yok. Meclis'e teşekkür ediyoruz. Çıkmamak dünyanın sonu değil. Esas olan sizin uygulamalarınız. Gri listede olmak hoş bir durum değil elbette. Not artışı değil bu ama olumlu etkisi olabilir. Ülkenin algısı anlamında önemli bir hadise.



"HAZİRANDAN İTİBAREN YILLIK ENFLASYONDA GERİLEME GÖRECEĞİZ"



Türkiye'ye daha uygun koşullarda fon akışı olabilir. Bu da ülkemizin kalkınmasına yardımcı olur. Burada ekonomi politikasından ziyade kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda düzenlemeler önemli. Meclisimizin çıkardığı önemli düzenlemeleri oldu. Türkiye'nin hukuki anlamda düzenlemelerinde eksiği kalmamış oldu. Birkaç ülkenin siyasi saiklerle engellemesi bizim ortaya koyacağımız iletişimle Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını ve siyasi nedenlerle karar alındığı görülür. Geçen yıl OVP ortaya koyduk. Üçe ayırdık. Enflasyona ilişkin üç dönem ele alındı. Geçiş dönemini mayıs itibariyle tamamladığımızı düşünüyoruz. Mayıs ayında en yüksek rakamı göreceğiz mayıs sonrası düşecek dedik. Hazirandan itibaren yıllık enflasyonda gerileme göreceğiz. Haziranla dezenflasyon dönemine gireceğimizi düşünüyoruz. Eylüle geldiğimizde rakamın epey gerilediğini görmüş olacağız. Yıl sonu MB'nın yüzde 38 gibi bir tahmini var. Biz de onu esas alıyoruz. Gelecek yıl ise yüzde 20'nin altını göreceğimizi öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı sağlayacak olan tek haneli rakamları 2026'da yakalayacağımıza inanıyoruz. Profesyonellerimiz bunları gördüler. Henüz vatandaşımızda beklenti yüksek. Somut şeyleri görmeleri gerekiyor. Yaz dönemlerinde bu algının kırılacağına inanıyorum. Biz şuna inanıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak vatandaşın derdi neyse bizim temel önceliğimiz budur. Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek.





Dünyanın da bizim de zor bir döneminden geçiyoruz. Bölgemizde savaşlar var. Bir de tarihimizin yaşadığı en büyük felaket deprem var. Merkezi idareden bu yıl ayrılan miktar 1 trilyon 30 milyar TL. Bundan sonraki dönemde daha olumlu ortama doğru gideceğiz. Enflasyonun olduğu ortamda kalıcı refah sağlayamıyorsunuz. Enflasyonu düşürdüğünüz takdirde gelir dağılımını rahat düzeltme imkanı hem de kalıcı refah sağlama imkanınız oluyor. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz. En adaletsiz vergi enflasyonist vergidir. Enflasyonist vergi artışlarını istemiyoruz biz. Büyüme iyi gidiyor. Dünyada en iyi büyümelerden birini sağladık. Bütçe açığı yüzde 10'a çıkacak deniyordu. Gerçekleşme 5.2 oldu. Deprem harcamalarını düştüğünüz zaman 1.6. Bütçede disiplinli bir hareket içindeyiz. Cari açık 2023'te 4 civarındaydı. Milli gelire oranla rakamlar bunlar. OVP'den iyi performans sergiliyoruz. Şu anki hedefimiz 2.5 civarında. İşsizlik oranı tarihi seviyeye düştü. İhracat şu anda 12 aylık 260 milyar doları geçmiş durumdayız. Turizmde hedefimiz 60 milyar dolar. Türkiye sağlıklı şekilde yoluna devam ediyor. 147,6 milyar dolar şu anki rezervimiz. Swap hariç 13 milyar dolara yakın kardayız. Ciddi bir iyileşme olduğunu söyleyebilirim. Döviz ihtiyacımız azaldı. KKM'de geçen yıl 126 milyar dolarmış. Son rakam 62.5 milyar dolara düşmüş. CDS, 700 üzerinden 281'e düşmüş durumda. Riskleri aşağıya çektik. Tabi ki hiçbir zaman gevşememek gerekir. Kararlı şekilde eğilimi devam ettirmemiz gerekir. Meseleye her açıdan bakıyoruz. Sadece para politikası olarak bakmamız lazım. Bir de 12. Kalkınma Programı'mız var. Bazıları karamsar hava oluşturmaya çalışıyor. Pandemi ve savaşların oluşturduğu atmosferi kullanarak 21 yılda geriye gidildiğine dair algı oluşturuyorlar. Kişi başına gelirimiz 2002'de Türkiye ortalaması AB'de yüzde 38'imiş. 2023'te 73 olmuş. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah yüzde yüzleri aşan rakamları göreceğiz.

Para Politikası Kurulu'nun değerlendirmesi. Kalıcı düşüş eğilimi görme ihtiyacını bir kez daha vurguladı. Araç bağımsızlığı var. MB'nin araç bağımsızlığı çerçevesinde politikasını belirliyor. Enflasyonist eğilimler kırıldıkça, MB değerlendirmelerini en sağlıklı şekilde yapılacaktır.

VERGİDE ADALET OLACAK MI?

Amacımız bu, vergide adaleti artırmak. O gün yaptığımız tüm istişarelerde beklenti vergide adaleti artırın. Bizde ortak akla uyarak OVP'nin parçası haline getirdik. Bugünkü aşamada bu çalışmaları sürdürüyoruz. Teknik çalışmalar devam ediyor. Olgunlaşmış çalışmalarımız var. Siyasi olarak değerlendirilecek. Meclisimize teklif olarak geldiğinde gerisi Meclisimizin takdirinde. Doğrudan vergi, gelirden kazançtan alınan vergi. Dolaylı tüketim üzerinden alınan vergiler. Doğrudan vergide gelir düzeyiniz ne olursa olsun, aynı vergiyi ödüyorsunuz. Adaletsizlik oluşturuyor. Doğrudan vergiyi kazanandan alıyorsunuz. Daha farklı bir sosyal etki oluşturuyor. Bizde dolaylı vergi payı yüksek ama şöyle bir yöntem izledik. Lüks mallarda yüksek aldık ama doğrudan verilerde bunu daha kolay gerçekleştirme imkanınız var. Şu an amacımız doğrudan vergileri artırmak. Diğer taraftan sosyal adaleti artırmış oluyorsunuz. Piyasadan daha az kaynak çekiyor kamu borçlanarak. Vergi adaletini artırıcı çalışmaları sürdürüyoruz.

GARSON BAHŞİŞİNDEN VERGİ ALINMASI GİBİ İDDİALAR

Şu an çalışılan taslaklarda yok. Kartlı ödemelerde fişlere bu işin geçmesiyle kayıtlı hale gelmesi daha önce de önerilen böyle. Şu an çalışmamızda böyle bir şey yok. Bir kısım toplumda kafa karışıklığı oluşturmak için kullanılan hususlar bunlar. Bakanlıklar her zaman teknik çalışmalar yaparlar. Alternatif üretirler. Bunlar etki değerlendirmeleri yapılmadan Meclis huzuruna gelmeden sadece mutfak çalışması olarak kalırlar. Meclise gelmeden yapılan tartışmalar yorumdan öteye gitmez. Vatandaşlarımıza tavsiyem yetkili kişi ve kurumdan duyumdan bunlara itibar etmesinler. Çalışmayla ilgili henüz kesin tarih yok. Meclis kapanmadan takdirine sunma gayemiz var.



YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

Çalışma var. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Makul bir oran olacaktır. Toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak bir takım istisnalar olacaktır.