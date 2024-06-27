Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısındaki konuşmasından satır başları şöyle:

Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini addediyoruz. Dijital dönüşüm, dijital uygulamalar, siber savunma konularında Estonya önemli konuma sahip.

AB'YE TAM ÜYELİK STRATEJİK HEDEFİMİZDİR

Görüşmelerimizde bu alanda tecrübelerin paylaşımı üzerinde durduk. NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum. Türkiye-AB ilişkileri, güncel, bölgesel, küresel meseleleri ele aldık. AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum.

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UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEĞİMİZİN ALTINI ÇİZDİM

Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Yıkımın bir an evvel son bulması adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasiyle mümkündür. Taraflara yönelik telkinlerimizi sürdürüyoruz Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair düşüncelerimizi koruyoruz.

FELAKETİN SONA ERMESİ İÇİN ÖNCELİKLE ACİL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.

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Erdoğan'ın ardından sözü Estonya Cumhurbaşkanı Karisi aldı. Karisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son derece güzel bir karşılamayla karşı karşıyayız. Çok teşekkürler ev sahipliğiniz için. Burada son derece önemli vesile ile bulunuyoruz. Türkiye-Estonya dostluğunun 100. yıldönümünü kutluyoruz. İyi ilişkilerin devamı, dostluğumuzun devamı bizim için çok kıymetli. Kültür alanındaki paylaşımlar ilişkilerimizi daha da güçlü kılıyor. Türkiye'deki dostlarımıza bir hediye olarak birkaç hafta önce Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde özel bir konser düzenledik. Estonya Flormoni Oda Orkestrası eserler sergiledi.