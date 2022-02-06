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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlara 5 gözaltı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emine Erdoğan#Koronavirüs
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğanın sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlara 5 gözaltı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirmesinin ardından sosyal medyada sağlığına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 8 kişiden 5'i yakalandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı.

Bu kapsamda, Erdoğan çiftine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 5'ini gözaltına alan polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.

Gözaltına alınan kişilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emine Erdoğan#Koronavirüs

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