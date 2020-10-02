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Haber Giriş: 02.10.2020 - 12:52 | Son Güncelleme:

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Donald Trump ve eşi Melania Trump için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan mesajında ‘COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum’ ifadelerini kullandı.

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