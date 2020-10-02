Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Donald Trump ve eşi Melania Trump için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan mesajında ‘COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum’ ifadelerini kullandı.
I wish a speedy recovery to U.S. President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump, who tested positive for COVID-19.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 2, 2020
I sincerely hope that they will overcome the quarantine period without problems and regain their health as soon as possible.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle