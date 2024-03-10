Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere verdi:

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun.