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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ramazan Ayı#Ramazan Mesajı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ramazan mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 21:54

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı Ramazan mesajında, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere verdi: 

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ramazan Ayı#Ramazan Mesajı

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