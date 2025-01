Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ecdadımızın taşı sanata dönüştürdüğü ilim şehri kültür şehri ticaretin ve tarımın merkezi olan Kayseri'deyiz. Geç kaldık kusura bakmayın. Konya'dan çıkışımız bu gelişi geciktirdi.

Bugün bir kez daha davasına ve partisine sahip çıkıyorsunuz. Aşkınız ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerde tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan her bir Kayserili kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hizmet yolculuğumuzda Kayseri her zaman yanımızda oldu. Kayserili kardeşlerimiz desteklerini bizden asla esirgemedi. Siz bizi mahçup etmediniz biz de sizlere mahçup olmadık. Kayseri'ye aşkla hizmet yolundan ayrılmadık. Kayseri için üretmeye, hizmet etmeye sizlerle birlikte milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz.

Son 22 yılda sayısız defa geldiğimiz Kayseri'de bugün de il kongremizi gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kutlu bayrağı devreden arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, bayrağı devralan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

"BURASI HOŞGÖRÜNÜN UZLAŞMANIN ŞEHRİ"

Kayseri'ye baktığımızda sadece büyük bir başarı hikayesi görmüyoruz kardeşliğin barışın huzurun olduğu bir örnek bir şehir görüyoruz. Burası hoşgörünün uzlaşmanın şehridir. Bunun için Kayseri'den birlik çıkar, devlet kurucuları çıkar, devlet başkanları çıkar. Buradan halk şairleri çıkarı. Kayseri, aşık Kerem coğrafyasının kalbidir, nabzının attığı yerdir. Kayseri'yi anlamak Türkiye'yi anlamak demektir. Kayseri'den aldığımız ilhamla tüm Türkiye'ye hizmet için koşturuyoruz. Ne yapıyorsak Kayseri ve 80 vilayetin huzur ve esenliği için yapıyoruz.

"ANA MUHALEFET TİTRE VE KENDİNE GEL"

Hangi adımı atıyorsak 85 milyonu aydınlık geleceği için atıyoruz. Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen içler acısı durumunu sizler de takip ediyorsunuzdur. Ne yöneticilerinde bir ciddiyet var ne de olgunluk var. Ciddiyetsizlik almış başını gidiyor. Siyaset mi yapıyorlar yoksa oyun mu oynuyorlar belli değil. Hadi ülke ve bölgeye dair meselelerde fikriniz yok bari komiklik yaprak milleti kendinize güldürmeyin. Gayri ciddi söylemlerinizle Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin. Buradan ana muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum; bölgemizde bunca sorun varken dünyada kritik gelişmelere yaşanıyorken küresel siyasette kartlar yeniden karılırken milletimizin gelecek çeyrek asrı yarım aslı belirlenirken artık komik bile olmayan işlerle uğraşmayı bırakın. Ana muhalefet titre ve kendine gel.

"SURİYE'DE YENİ DÖNEME GİRİLDİ"

Suriye'de 8 Aralık itibariyle yeni döneme girildi. Suriye'den size ne dediler. Sanki sınır komşumuz değilmiş gibi Türkiye'nin Suriye'de ne işi var dediler. Bize getirildikleri eleştirilerin yaptıkları suçlamaların hiçbirini binlerce km öteden gelip Suriye'ye müdahale edenlere demediler. ABD'nin, AB'nin İran'ın Suriye'de ne işi var demediler. YPG bize mi saldıracak dediler. Kim dedi bunu? Ana muhalefet. Biz benzer cümleleri Libya'daki Karabağ'daki kardeşlerimizin yardımına koştuğumuzda da duyduk. Karşımızı dikilenlerin avukatlığını üstlendiler. Daha acısı aynı ilkesiz yaklaşıma Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine sesimizi yükselttiğimizde de maruz kaldık. Zalimlerin zehirli diliyle karşı çıktılar.

"TARİH BİZİ SURİYE KONUSUNDA DA HAKLI ÇIKARDI"

Muhalefetin aktörleri emperyalistlerin kirli oyunlarında figüran olmayı kendi milletlerinin serdengeçtiliğine maalesef tercih etmiştir. Tarihi bizi Suriye konusunda da haklı çıkardı. Baas rejimi birkaç gün içinde yerle yeksan oldu. Zalim Esad arkasına bile bakamdan Suriye'den kaçtı. Şimdi katliamlarda payı olanlar tek tek hesap veriyorlar. Katiller hak ettikleri muameleyi görüyor. Biz de bunua gereken her türlü desteği veriyoruz.

Türkiye olarak amacımız Suriye'deki tüm terör örgütlülerinin tasfiye edilmesini sağlamak. Böylece kendi güvenliğimizi garanti altına alacağız. Suriye'de teröristler faaliyet gösterdikçe kendimizi tamamen emniyette hissedemeyiz. Yakın geçmişte DEAŞ tiyatrosuyla Suriye ve bölgemizi cehenneme çevirenler yine aynı tezgahı kurma peşindeyse de bu defa başaramayacaklar. Ülke topraklarının 3'te 1'ini ve doğal kaynakların önemli kısmını işgal altında tutan YPG terör örgütü Suriye'nin güvenlik ve huzuru önündeki en büyük engeldir. Bu terör örgütü üzerinden bölgemizde tasarlanan senaryoların geçerliliği kalmamıştır. Bu örgütün de çöpe atılması yakındır. Bir başka gerçek de şudur. Ortadoğu'ya bataklık edenlere çapsızlar mahcup edecek şekilde bölgemizi medeniyet merkezi haline getirecek atılımların öncülüğünü biz yapıyoruz.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZ"

Biz tüm insanlığı kucaklayarak medeniyetimizi yeniden sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bölgemizin tamamında huzurun, barışın ve kardeşliğin hakim olması için mücadelemize hız vereceğiz. Önümüzdeki dönem bu doğrultuda çok önemli gelişmeleri birlikte yaşayarak göreceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız. Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden kendi evlerine gönüllü ve onurlu olarak dönmek isteyenlere gerekli kolaylıkları göstereceğiz. Muhalefetin ve insanlıktan nasibini almamış bazı ırkçı vandalların ensar muhacir kardeşliğine gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz.

"TERÖR BELASININ DEFNEDİLMESİNE YÖNELİK ADIMLAR ATILIYOR"

Terör belasının defnedilmesine yönelik adımlar atılıyor. Sayın Bahçeli'nin aldığı inisiyatifle başlayan çalışmalarda geçtiğimiz hafta kayda değer mesafe alındı. Meclis'te mutabakat ve anlayış birliği oluştu. Attığımız her adımda şehitlerimizin aziz hatıralarını, şehit yakınları ve gazilerimizin hassasiyetini mutlaka gözetiyoruz. Cumhur İttifakı'nın tek bir gayesi vardır; çok acı hatıraları olan bir dönemi sona erdirerek terörsüz Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır. Sadece buna odaklandık, kilitlendik. Bunun dışında gizli açık pazarlığımız, niyetimiz yoktur.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA TERÖRE YER OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ"

Örgüt silah bırakır, gerçek siyasi parti gibi davranırsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacaktır. Çğarımız akulak asmaz, emeperyalistler adına tetikçilik yapmaya devam ederlerse kendileri bilir. Bölücü örgütü son milatınını yok edecek gücümüz imkanımız kararlığımız mevcuttur. Bu iş bizim açımızdan sadece vakit ve planlama meselesidir. Bunu daha önce yaptık. Yine yapmaktan çekinmeyiz. Cudi'de, Vester Deresi'nde biz varız. Bizim olmadığımız yer yok. Bölge üzerinde hesabı olan güçleri ikna ve icba edecek araçlara sahibiz. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını herkes gördü, bunlar da görecek. Ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak. Türkiye Yüzyılı'nda teröre yer olmadığını göstereceğiz.

Kayseri'ye 22 yılda güncel rakamlarla 459 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 5 milyar, eğitimde 31 milyar lira, sosyal yardımlarda 55 milyar lira, sağlıkta 16 milyar lira, çevre ve şehircilikte 91 milyar, ulaştırmada 71 milyar, tarım ve ormanda 70 milyar, sanayi ve teknolojide 3,5 milyar lira yatırım, enerjide kamu ve özel toplam 98 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte toplam 13 milyar liralık yatırım yaptık. Kayseri'ye 3 yeni üniversite kurduk. Bir stadyum ile birlikte 51 adet spor tesisi kazandırdık. 2457 yataklı 21 hastane dahil 60 sağlık tesisi inşa ettik. Kayseri Şehir Hastanemiz mayıs 2018'den bu yana vatandaşlarımıza hizmet veriyor. 23 bin 638 konut projesini başlattık. 20 bin 474'ü tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 3 bin 164 konutun yapımına devam ediyoruz. Kayseri'de 5 millet bahçesi projesi bulunuyor. Millet Bahçelilerimizin ikisini tamamladık. 83 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 652 km'ye çıkardık. Bütümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 1 km'den 493 km'ye yükselttik.

12 ayrı karayolu projemizin çalışmalarını sürdürüyoruz. Kayseri'yi Yüksek Hızlı Tren ile tanıştıracak Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Hattı'nın çalışmalarına devam ediyoruz. Kayseri doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacak. Baraj gölet sulama tesisi gibi toplam 212 adet projenin yapımına devam ediyoruz. Kayseri 1 yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknopark 15 AR-GE merkezi ve 4 tasarım merkezi kurduk. Nüfusumuzun yüzde 90'ından fazlası doğalgaz imkandan faydalanıyor.