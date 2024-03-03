Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon sorununu çözeceğiz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Yüzde 4.30 büyüme oranıyla Avrupa birliği ülkeleri içinde ilk sırada yer aldık milli gelirimiz. 1 trilyon dolara sınırını geçerek tarihimizde ilk kez 1.119 trilyon dolara ulaştı. Böylece çok kritik bir psikolojik eşiği daha aşmayı başardık. Bölgemizde çatışmalar durulup istikrar arttıkça inşallah daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Enflasyon ve hayat pahalılığı meselesi tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtan en önemli husustur. Enflasyon hususunda vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Bu sorunu mutlaka çözeceğiz. COVID-19 salgınlığı ile başlayan bölgesel çatışmaların olumsuz etkileri ile derinleşen enflasyon hususunda vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların hepsinin farkındayız. Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak, insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir. Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz ve atacağız.

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MUHALEFETE TEPKİ: NE HALLERE DÜŞTÜKLERİNİ HEPİMİZ GÖRÜYORUZ



Arka planında siyasi istikrar ve güven ortamının korunması vardır. Geride bıraktığımız 21 yıl içerisinde terör saldırılarından darbe girişimine sokak olaylarından tabi afetlere kadar pek çok sıkıntı yaşadık. Bir başka ülkenin başına gelse yerle yeksan olmasına yol açacak nice sinemayla nice badire ile karşı karşıya kaldık. Biz tüm bu zorlukların üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık. Son olarak 14-28 Mayıs seçimleri ile ülkemizin güvenmeyi istikrarını hedef alan bir senaryoyu da yırtıp attık. İşte siz de takip ediyorsunuz, daha düne kadar Türkiye’yi birlikte yönetmekten bahsedenlerin ülkemize barış huzur ve demokrasi getirmeyi vaat edenlerin, 'Halil İbrahim Sofrası kurduk' diyerek milletin gözünü boyayanların velhasıl kendi içlerindeki kavgayı çekişmeyi ve rekabeti örtmek için satanların ne hallere düştüklerini hepimiz görüyoruz.

"ÜLKEMİZ ALTIN DEĞERİNDE BİR 5 YIL DAHA KAZANMIŞTIR"

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Ne diyelim demek ki, milletimizin verilmiş sadakası varmış. Milletimiz 14-28 Mayıs'taki tercih ile Türkiye’nin son 21 yılda çok ağır bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımlara sahip çıkmıştır. Ülkemiz altın değerinde bir 5 yıl daha kazanmıştır. Bunu en iyi, en doğru ve en etkili şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye 100 yılının inşasını ancak merkezi idare ve yerel yönetimler el ele verip uyum içinde çalışarak gerçekleştirebiliriz. Bunun en çarpıcı örneği depreme hazırlık çalışmalarıdır. Bir taraftan 6 Şubat‘ta yaşadığımız büyük felaketin izlerini silerken, diğer taraftan da şehirlerimizi daha dayanıklı hale getirmemiz çok önemlidir. Kentsel dönüşüm projeleri ve şehircilik altyapımızın yenilenmesi başta olmak üzere ülkemizin afetlere karşı hazırlıklarını süratle tamamlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar olarak biz ülkemizi bir an önce depreme hazırlayalım derken, yerel yönetimler aksi istikamette çaba gösterirse kaybeden şehirlerimiz ve vatandaşlarımız oluyor. Aynı şekilde biz hizmet ve eser siyaseti için koştururken mali idareler istismar siyaseti ile hareket edince kaybeden yine şehirlerimiz oluyor. Muğla’da İzmir’de Hatay’da yıllardır, Ankara ve İstanbul’da son beş senedir bu acı gerçekle maalesef yüzleşiyor ki bu şehirlerimizde işlerin daha fazla kötüye gitmemesi insanımızın daha fazla zorluk çekmemesi için biz sorumluluk üstlendik. Normalde belediyelerin görevi olan hizmet yatırım ve eserleri de çoğu zaman bakanlıklarımız vasıtasıyla biz yaptık yapıyoruz.