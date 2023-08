Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'de yangının yayılması durdu

Haberin Devamı

Dünden beri yangınla mücadele eden Çanakkaleli ve Bursalı vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. 800'ü ormanlık olmak üzere 1500 hektarın etkilendiği yangında can kaybı olmaması için tüm tedbirler alındı. Yangının yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede de kontrol altına alacağız. Ülkemizdeki yangınların yüzde 90'ından fazlası maalesef insan kaynaklı oluyor. Vatandaşlarımı daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Türkiye'nin başına gelen her sıkıntılı durumda ellerini ovuşturanları milletime ve size emanet ediyorum.



"HER KONUDA AFETZEDELERİMİZİN YANINDAYIZ"



Depremin üzerinden 200 gün geçmesine rağmen canımız halen yanıyor. Yaşadığımız felaket ne kadar büyükse, yaraları sarma gücümüz de o kadar büyüktür. Devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını deprem bölgemizin yeniden inşası ve yardımlar için harekete geçirdik. Gözümüz ve kulağımız hep deprem bölgesinde oldu. Seçimlerden zaferle çıkıp hükümetimizi kurduktan sonra çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. 6 kabine toplantımızda ana gündem maddesi ekonomiyle beraber deprem bölgesiydi. 15 Ağustos itibariyle çadırlarda kalan hak sahibi kardeşlerimizin konteynerlere yerleşmesini sağladık. Her konuda afetzedelerimizin yanındayız. Deprem bölgesine 79 milyar liranın üzerinde kaynak ayırdık. Devletimizin imkanlarını depremzedelerimiz için seferber ettik.





Birileri depremzedelerimize hakaret ederken, biz farklı projeleri devreye alıyoruz. Yerinde dönüşüm bunlardan birisidir. Günden güne başvuru sayısı artıyor. Önceki hafta Kahramanmaraş'ta 9 bin 74 konut ile 231 iş yerinin temel atma törenini gerçekleştirdik. Bugün de Adıyaman'ın ihya ve inşasına katkı sunuyoruz. 6 Şubat'ta en çok zarar gören İllerden bir tanesi de Adıyaman'dı. 6 bin 811 konut kullanılmaz hale geldi. Yıkılan yerine daha iyisini yapacağız demiştik. Bu kapsamdan toplam 64 bin 811 konutun inşasını planladık. Toplam 33 bin 366 bağımsız bölümün inşası sürüyor. Ulaşım altyapısıyla ilgili ihtiyaçları da gideriyoruz. 8 karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor. Bugün bu projelerin en önemlilerinden biri olan projeyi açıyoruz.



ERDOĞAN'DAN SPOR KULÜPLERİ VE ŞİRKETLERE ÇAĞRI: GELİN BU AĞIR YÜKÜ BERABER KALDIRALIM



Temeli atılan konutların THY'nin bağışı olup, Emlak Konut ile inşa edilecek. Baykar'ın bağışı ile 349 konutun inşasına başlıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz kapsamında 14 binanın temelini bugün atıyoruz. Konutlarımız sıfır atık uyumlu, güvenli ve iklim dostu olarak inşa edilecek. Vatandaşlarımız gönül huzuruyla evlerinde oturacak. Bu imtihanda alnımızın akıyla çıkacağız. Buradan bir kez daha spor kulüplerimize ve şirketlerimize depremzedeler için harekete geçmesi için çağrı yapıyorum. Gelin bu ağır yükü beraber kaldıralım. Temelini attığımız konut ve işyerlerinin ve kavşağın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.