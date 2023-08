Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



15. yılını geride bırakan konferansın önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. İyileştirmesi gerek yönleri olabilir. Daha rafine, daha odaklı programın hazırlanması memnuniyet vericidir. Büyükelçiler konferansının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada bir vefa borcunu vurgulamak istiyorum. Bin yıllık tarihimiz boyunca elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik. Önce Çanakkale'de sonra da Kurtuluş Savaşı'nda bizi yok etmeye çalışanlara karşı insanlık tarihinin en destansı mücadelesini verdik. Dün işgalcilere karşı verdiğimiz mücadelenin benzerlerini son 50 yıldır farklı kisveler altında üzerime salınan terör örgütlerine karşı veriyoruz. Vatanımızı parçalamak, devletimize diz çöktürmek için her yolu denediler. Ne yaptılarsa emellerine ulaşamadılar. Ne ASALA terör örgütünün ne de bölücü örgütlerin karşısında geri adım attık. Can verdik, binlerce vatan evladını şehit verdik ama istikbalimize el sürdürmedik.

"DEVLETİMİZİN ETKİ GÜCÜNÜ ARTIRDIK"



Büyükelçiler Konferası'nın 14'üncüsünü istisnai bir dönemde yapıyoruz. 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetin ilk asrını tamamlayıp ikinci asrın kapılarını açacağız. Bir taraftan geçmişin kapsamlı muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek asrın yol haritasını belirliyoruz. Cumhuriyetimizi nice imkansızlıklara rağmen zafere ulaştırdığımız istiklal harbi neticesinde kurmuştuk. Özellikle son 21 yılda hayata geçirdiğimiz reformlara ülkemizi ayağına vurulan prangadan kurtardık. Devletimizin etki gücünü artırdık. Dış politikamızın ufkunu, dış dünyayı kapsayacak şekilde değiştirdik. Burada saymaya kalksak saatler alacak adımları kazanımları diplomasimize kazandırdık.

"TÜRKİYE OYUN KURUCU BİR ÜLKE HALİNE GELMİŞTİR"



3 kıtanın kalbinde yer alan Türkiye olayları tribünden izleyemez. Sahada olmak bizim için mecburiyettir. Türkiye eksenli bir okumayla bölgemizdeki olaylara müdahil oluyoruz. Diplomasinin tüm imkanlarını sert ve yumuşak güç unsurlarının tamamını kullanarak, Türkiye'nin menfaatlerini koruma derdindeyiz. Bakanlığımızın insan kaynağının giderilmesi ve fiziki şartlarının geliştirilmesi için çabalarımız sürüyor. Bakanlığımızı Türkiye Yüzyılını başarıyla yürütecek kapasiteye muhakkak kavuşturacağız. Türkiye son yıllarda uluslarası ilişkilere damgasını vuran, katkısı beklenen, oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir. Göreve başlama törenimize katılan ülkelerin sayısı Türkiye'nin gücünü göstermiştir.

Irak ve Suriye istikrara kavuştukça, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de hızlanacaktır. Ülkemize sığınan mazlumlara kucak açtık. İnşasına başladığımız konutlar, sığınmacıların geri dönüşü hızlandıracaktır.

"PUTİN İLE ORTAK BİR PAYDADA BULUŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Türkiye, Ukrayna krizinin çözümünde anahtar rolü üstlenmiştir. Savaşan tarafları ilk kez aynı masa etrafından bir araya getirdiğimiz İstanbul toplantıları bir yana akan kanı durdurmaya çaba harcadır. Karadeniz Girişimi, yüzbinlerce insanın hayatına mal olacak bir krizin önüne geçilmiştir. 17 Temmuz itibariyle askıya alınan girişimin, kapsamı genişletilerek tekrar uygulanması için temaslarımız devam ediyor. Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır. Türkiye olarak bizim buradaki duruşumuz bellidir. Daha fazla kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Savaşın Karadeniz'e yayılması tüm bölge için felaket olacaktır. Şimdiye kadar böyle bir trajedinin yaşanmasına müsaade etmedik. Geçen hafta Putin'le görüşerek konuyu masaya yatırdık. Bu konuda ortak bir paydada buluşabileceğimize inanıyorum. Karadeniz girişmiyle başlayan olumlu atmosfer bazı ülkeler tarafından iyi karşılanmadı. Aksine ateşe körükle gidildi. Biz bu gerilim daha fazla devam etsin istemiyoruz. Samimiyetle tüm taraflarla çalışmayı sürdüreceğiz.



"BİZ KİMSEYLE KAVGA PEŞİNDE DEĞİLİZ"



Türkiye Yüzyılı olarak sembolleştirdiğimiz yeni dönemde hedefimiz ülkemizin etrafından barış ve huzur tesis etmektik. Biz kimseyle kavga peşinde değiliz. Dostlarımızın sayısını daha da artırma derdindeyiz. Bizim kimseyle, özellikle komşularımızla çözülemeyecek hiçbir meselemiz yoktur. Ortak bir noktada buluşmaya hazırız.

Bizler, yurtdışındakilerle birlikte neredeyse 100 milyonluk bir aileyiz. Bugün 7 milyondan fazla kardeşimiz yurtdışında hayatını idame ediyor. Büyükelçilik bir dönem olduğu gibi vatandaşın çekinerek gittiği bir yer asla değildir. Pek çok açıdan turnusol açıdan gören seçimlerde gurbetçilerimiz bize demokrasimize ve geleceğimize sahip çıkmıştır. Biz bu vefayı asla ve asla unutmayacağız. Allah'ın izniyle bu makamlarda olduğumuz sürece devletin kapısının milletin kapısı yapmaya devam edeceğiz. Hangi görüşten gelir grubundan olursa olsun kapınıza gelen her bir kardeşimize devletimizin büyüklüğünü göstermelisiniz.

İSLAM'A YÖNELİK SALDIRILAR



Son haftalarda kimi Avrupa devletlerinde artık tahammül edilemez boyutlara varan İslam düşmanlığıyla mücadele için daha fazla çaba harcamamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'e saldırıları engellemek, bu nefret suçlarının faillerinin hak ettiği cezayı almasını sağlamak Türk ve Müslüman olarak hepimizin asli görevi. Üyesi olduğumuz tüm uluslararası kuruluşları harekete geçirmek için çaba sarf ediyoruz. Türkiye, bu mücadelenin sancaktarlığını yapma sorumluluğunu, asırlardır olduğu gibi bugün de hakkıyla ifa edecektir.