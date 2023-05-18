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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul Ulaşım Sektörü#Haliç Kongre Merkezi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 20:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması’nda açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"BİZİM KİMSEYLE PAZARLIĞIMIZ YOK"

Aramızda ayrı gayrı yoktur. Kimi zaman duraklarda, kimi zaman trafikte denk geldiğimizde sizlerle selamlaşırız. Sohbet eder, yolumuza devam ederiz. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir yazı gördüm, 'çekemeyen anten taksın.' Bizim bu muhabbetimizi çekemeyen de anten taksın mı? Gerçi onlar sandıktan çıkan mesajları alamayacak, çevirmeye çalışacak kadar ülke ve gerçeklerinden kopmuş durumdalar. Bunlara anten de fayda etmez. O yüzden uzaya İmece uydumuzu gönderdik. Hangi ayak oyunlarının içinde olduğu bizi ilgilendirmiyor. Milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta iradesini beyan etti. 322 vekille Cumhur İttifakı'na oyunu vererek yasamada nasıl bir tablo istediğini gösterdi. Allah'ın izniyle 2.turda rekor oy ve oranda milletimizin cumhurbaşkanı görevini tekrar bize tevdih edeceğine inanıyoruz. Bunun için şimdiden eserlerin yarım kalmaması için neler yapacağımıza bakıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki gücünü artırmak için hangi ilişkileri harekete geçirebileceğimize bakıyoruz. Niye bu kadar kendimizden eminiz biliyor musunuz? Çünkü bizim kimseyle pazarlığımız yok. Biz sadece milletimizin emrindeyiz. Biz bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütü uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz milletimizden talimat alıyoruz.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul Ulaşım Sektörü#Haliç Kongre Merkezi

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