Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya beşten büyüktür' dedik, sisteme itiraz ettik

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Bugün burada sizinle buluşarak bayramı erken yaşamış olduk. Biliyorsunuz, geçtiğimiz ağustos ayında büyük taarruzun 100. yılında yine sizlerle kucaklaşmıştık. bu ziyarette hasret gidermenin yanında Afyon'un milli mücadelede gösterdiği kahramanlıklarını yad etmiştik. Cumhuriyetimize giden yol Afyon'da kazanılan zaferle başlamıştı. Biz de 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken Afyon'dan yola çıkmıştık. Şimdi de cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu yine Afyonkarahisar'dan başlatıyoruz.

Tek parti faşizmini atan ilk adımı milli iradenin üstünlüğüne dayalı demokrasiyle aştık. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığın tescili mahiyetindeki çabaları yavaş yavaş yürüttük.Türkiye son 21 yıldaki demokrasi ve kalkınma atılımlarımızla asırlık hayallerine ancak kavuşabildi. Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi emperyalizm edebiyatı yapıyor. Peki bu edebiyatı yapan kim? Emperyalistlerin tetikçisi, terör örgütleri ile kol kola yürüyen kişi. Emperyalizmin finansörü, Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı? Laf, emperyalistlerin truva atı, IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal çıkmış şimdi de her zamanki iğrenç üslubu ile bize anti emperyalizm dersi vermeye kalkıyor.

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"2013'TEN SONRA BİZİM IMF İLE İŞİMİZ YOK"

Bu kardeşiniz Başbakan olduğunda Davos'ta IMF'in başkanı ile görüşme yapıyoruz. Şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı. O zaman ekonomi ile ilgileniyordu. Ona da o görevi vermiştik kim olduğunu anladınız değil mi? Yanımda ve IMF'nin başkanına dedim ki; Adamlarınızı gönderiyorsunuz, bu adamlar geliyor. Bizden taksitleri alıyor mu? Alıyor, taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi yönetemezsiniz. Türkiye'yi ben yönetirim ben. Yanımızda olan kimdi Bebecan. Şimdi atıyor tutuyor ah zavallı. Ve 2013 yılına kadar biz IMF ile yürüdük. 2013'te bütün ödemeleri bitirdik ve IMF ile yolları ayırdık. İşte AK Parti budur. Bize ne dediler? Bu bay bay Kemal'in adamları, İyi Parti'nin adamları. Bunlar otellerde görüşme yaptılar. IMF'den yardım almanız, borç almanız lazım dediler ki Türkiye ekonomisini düzeltsin. Almadık, ne oldu? Biz yola yürüdük mü? Herhangi bir şey oldu mu? Eyvallah ve 2013'ten sonra bizim IMF ile ilişkimiz yok. Peki o zaman Merkez Bankamızın rezervi neydi? 27,5 milyar dolar. Peki şimdi elhamdülillah üç haneli rakamlara geçtik.

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Ey milletim, sen şahitsin bizim siyasi hayatımızın tamamı emperyalistlerle ve onların taşeronları ile mücadele etmekle geçti. Vesayetin gücünü kırarken emperyalizme meydan okuduk. Suriye ve Irak harekatları ile emperyalistlerle, onların ülkemize yönelik oyunlarını yine biz bozduk. 15 Temmuz gecesi bay bay Kemal tankların arasından kaçıp da belediye başkanına giderken biz Yeşilköy Havalimanı'nda halkımızla beraberdik. Emperyalistlerin silahşörlerine milletimizle birlikte göğsümüzü biz siper ettik. Milletin kanını yıllarca sülük gibi emen faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalistlerin para musluklarını biz kestik. Ülkemizi bölgemizdeki çatışmalardan uzak tutarak barış için çalışarak emperyalistlerin felaket senaryolarını biz paçavraya çevirdik. Dış ticarette milli paramızın kullanımı artırarak emperyalistlerin finans düzenine biz çomak soktuk. Savunma sanayiinde yerlilik oranını geldiğimizde neydi? Yüzde 20, nereye çıkardık? Yüzde 80'e egemenliğimize göz diken emperyalistleri biz hüsrana uğrattık.

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Gözden Kaçmasın Cevdet Yılmaz: Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler ligine çıkmak Haberi görüntüle

TCG Anadolu, İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Ama bu CHP lobisi masanın etrafındaki 7'liler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı. İHA'mız-SİHA'mız, Kızılelma'mız var. Hepsi de şu anda TCG Anadolu'nun güvertesinde. Biz yaparız. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar.

"SÖMÜRGE DÜZENİNE BİZ DUR DEDİK"

Afrika'dan Balkanlara, Asya'dan Orta Doğu'ya tüm mazlum ve mağdurların elinden tutarak emperyalist sömürge düzenine biz dur dedik. Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu kardeşiniz dünya 5'ten büyüktür diye haykırarak emperyalistlerin kurduğu küresel sisteme biz itiraz ettik. Buradan şimdi bay bay Kemal'e sesleniyorum. Şayet bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git sırtını sıvazlayan batıdaki ağababalarına sor. Git hamburgercide buluştuğun Pensilvanya'daki alçaklara sor. Git dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git Türkiye deyince gözleri parlayan mazlumlara sor. Git Karabağ'da işgalden kurtulan yerlerdeki kardeşlerimize sor. Git Doğu Akdeniz'de haklarına sahip çıktığımız Kıbrıs Türkü'ne sor. Sor ki, bizim kime secde ettiğimizi, kime de duruşumuzla, mücadelemizle, direnişimizle diz çöktürtüğümüzü sana anlatsınlar. Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız.

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Biz sadece Allah'ın huzurunda eğilir secdeye varırız. Bay bay Kemal unutma sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de seccadeyi de kıbleyi de Kabe'yi de çok iyi biliriz. Biz 1 metre karelik başörtüsü dediğin başörtüsünü de biliriz.

Daha 7 kişiyi aynı masada oturtmaktan aciz olan birisi Türkiye'nin hakkını 7 düvele karşı nasıl savunur soruyorum size.

Afyonkarahisar yanımızda olduğu müddetçe Türkiye Yüzyılı inşasının önüne Allah'ın izniyle kimse geçemez. Havalimanından buraya gelene kadar her taraf tıklım tıklım doluydu. Türkiye Yüzyılı'nı da eser ve hizmet siyasetiyle yükselteceğiz. Gece-gündüz çalışmaya var mıyız? Kapıları çalıyoruz değil mi? Her bir AK Parti'li 100 kişiyi sandığa taşımalı. Afyonkarahisar'a toplam 68 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 22 adet yeni derslik inşa ettik. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek Öğrenim yurt binaları yaptık. 59 adet spor tesisleri inşa ettik. TOKİ eliyle 9 bin 624 konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik.

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Afyonkarahisar sınırları içerisindeki demiryollarını yeniledik. 43 baraj, 28 gölet, 54 içme suyu tesisi, 2 arazi toplulaştırma projesi, 3 yeraltı depolama tesisi inşa ettik. Veysel Eroğlu Hocamıza buradaki emekleri için teşekkür ediyorum. Son seçimlere kadar beraber geldik. Çiftçilerimize 3 buçuk milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Saatlerce anlatsak bitmeyecek yatırımlarımız var.

Bunlara kalsa bunlar ne diyor biliyor musunuz? Bu yollarla, köprülerle soğan patates gelir mi ya diyorlar. Bunlar olmasa bu soğan patates hangi yoldan gelecek? Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna nasıl gideceksiniz? Bunlar medeni değil bunlar gayri medeni. 81 vilayetin tamamında üniversite var. Biz göreve geldiğimizde sıraların üzerinde kitap var mıydı?

Bay bay Kemal bu kadar büyükşehir belediyelerin var, ne yaptınız? Neyi çözdün? 850 bin öğrencinin yurt sorununu biz çözdük. Bu yurtlarda depremden gelen birçok kardeşimizi misafir ettik.

Bakkala ekmek almaya göndermeye bile güvenemeyeceğiniz kişiye ülkeyi emanet edebilir misiniz? Dükkanınızı, tezgahınızı 5 dakika bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? 14 Mayıs'ta tüm bunları göz önünde bulundurarak kararı vereceksiniz. Afyonkarahisar zaten kararını vermiş.

ERDOĞAN, MÜZE AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, açılış töreninde protokol üyeleriyle birlikte kurdeleyi kesti.