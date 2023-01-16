Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete başörtüsü tepkisi: Düne kadar ahkam kesenler yan çiziyor

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası#İstanbul
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan muhalefete başörtüsü tepkisi: Düne kadar ahkam kesenler yan çiziyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 11:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda konuştu. Başörtüsü anayasa teklifi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düne kadar ahkam kesenler şimdi yan çiziyor. Anayasal teklifimizle ilgili ziyareti kabul etmediler, işte bunlar bu kadar dürüst. Başörütüsü ve aile konusunda ipe un serilmesini ne millet ne kadınlarımız affeder. 400'ün altında bir Meclis aritemetiği oluşursa millete gideriz." diyerek muhalefete tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul'umuzun manevi muhafızı Eyüpsultan Hazretleri'ne komşu, hizmet verecek vakfımız tüm vatandaşlarımıza açıktır. Burası yeni nesillerin yetişmesinde bir ocak görevi görecektir. Vakıf binamızın açılmasına vesile olan, Şule ablamızın manevi mirasına sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri de son nefesimize kadar, İslam'a hizmet yolunda ayırmasın diye dua ediyorum.

Öyle insanlar vardır ki hayatlarıyla bize fener olurlar. Rehberlik ederler. Onların aydınlık yüzlerine bakınca sadece pürüzsüz bir vicdanı değil, aynı zamanda insanı insan yapan yüce değerleri görürüz. Ömürlerine sayısız eseri, kitabı ve mücadeleyi sığdıran böylesi insanlar geride şükranla ve dua ile anılacak muazzez bir miras bırakmışlardır. Şule ablamız mücadele ve imtihanlarla geçen ömrü boyunca sonucu ne olursa olsun hakkın hatırını en üst düzeyde tutmuştur. Sıkma baş' denilerek fütursuz itibar suikastlarına maruz bırakıldı ama bunların hiçbiri Şule Yüksel Şenler'i, inandığı yolda yürümekten alıkoymadı.

Haberin Devamı

"DAVA KADINIYDI"

Yürekli bir dava kadınıydı. Kaleme aldığı Kadın sayfaları, kitaplarıyla milyonların gönlünde taht kurmuştu. Merhum Şule Yüksel Şenler'i çağdaşlarından ayıran en önemli vasfı kendini gazete köşeleri ve gazetelere hapsetmemesiydi. O hayatın içinde yer almayı tercih etti. Kendini toplumdan izole etmek yerine inandığı değerleri il il dolaşarak halkımıza anlatmaya çalıştı. Şenler, gittiği her yerde binlerce insana hitap etmiştir. Onun sohbetini dinleyip de etkilenmemek şüphesiz mümkün değildi.

GÖZDEN KAÇMASIN...

Bakan Nebati: Kişi başı gelir 12 bin doların üzerine çıkacakBakan Nebati: Kişi başı gelir 12 bin doların üzerine çıkacakHaberi görüntüle

Şule Hanım'ın kendine has örtünme tarzının gençler tarafından örnek alınması irtica yaygaracılarını da harekete geçirmiştir. Öyle günler yaşamıştır ki gazete sayfalarından hedef gösterilmiştir. Hakkında yürütülen soruşturmalar hiç eksik olmadı. Evi kundaklanmaya, canı kastedilmeye çalışıldı. Ama bunların hiçbir Yüksel'i inandığı yolda yürümekten alı koymadı. Tüm baskılara ve tehditlere rağmen Şule Yüksel Hanım ülkemizde hem dirilişin hem de direnişin sembollerinden biri haline geldi.

Haberin Devamı

"KADINLARIMIZA KAMUSAL ALANDA VAR OLMA YOLUNU AÇMIŞTIR"

Şule Hanım'ı itibarsızlaştırmaya çalışanların en büyük hazımsızlığı Anadolu insanına verdiği bu cesaret duygusudur. Özellikle kadınlarımıza kamusal alanda var olma yolunu açmıştır.

Merhum Şule Yüksel Şenler'in hayalini kurduğu Türkiye'yi inşa etmek için son 20 yıldır aşkla, samimiyetle çalışıyoruz. Her alanda ülkemizi dünyanın devler ligine çıkarmayı hedefliyoruz. Milletin iradesine vurulan vesayet zincirlerini tek tek parçaladık. Demokrasimize gölge düşüren anti demokratik uygulamalarına son verdik. Üniversite kapılarında gözyaşı döken genç kızlarımızın acılarını dindirdik. Kamuda kadınlarımızın hiçbir baskıya uğramadan çalışabilmesinin önünü açtık. Allah'a hamd olsun başörtülü valimiz, subayımız, hakimimiz var. İmam Hatip Okullarına ve meslek liselerine yönelik kat sayıyı kaldırdık. Kuran kurslarımızı ve ilim irfan kurumları hedef alan darbe düzenlemelerini ortadan kaldırdık. Hiçbir insanımızın inancından, sakalından veya hayat tarzından ötekileştirmediği huzur iklimini ülke genelinde tesis ettik.

Hukuk ve meşruiyet çerçevesinde herkes istediğini söylüyor, yazıyor, ne kadar aykırı olursa olsun fikirlerini hitap edebiliyor.

Haberin Devamı

GÖZDEN KAÇMASIN...

Cumhurbaşkanı Erdoğana fotoğraf sürprizi Gülşen, 17 sonra teşekkür ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğraf sürprizi! Gülşen, 17 sonra teşekkür ettiHaberi görüntüle

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

Kısa süre önce Meclis'imizin takdirine sunduğumuz anayasa teklifi bu reform sürecinin adeta tacı olacaktır. Kalktın söyledin bir sorun yoktu. Maden söyledin gel bunu anayasal sürece oturtalım. Böyle bir sorun kalmasın. Arkadaşlarımız ziyarete gittiler. Beyefendi ve Hanımefendi kabul etti. Bunlar işte bu kadar dürüst.

Özgürlük kılıfı altında aile müessesinin yok edilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Anayasa teklifine, akıl ve izan sahibi hiç kimsenin, hiçbir milletvekilimizin hayır demeyeceğine inanıyorum. Böyle bir meselede ipe un serilmesini ne milletimiz ne kadınlarımız affeder.

400'ün altında bir Meclis aritemetiği oluşursa millete gideriz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz tüm kadınlarımızın hak ve hukukunu korumakta kararlıyız.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması
Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota