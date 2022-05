Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Sen kim Abdülhamid'e saygısızlık kim

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Ülkemizin dört bir yanından gelip Adana'da tek yürek haline gelen sevgili gençler. Tüm Türkiye'ye tüm dünyaya yürekleri titreten sevgili gençler. Kökü ezelde bir büyük davanın idrakinde sevgili gençler. Gözümüzün nuru geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada bizlerle olan 28 farklı bölgeden siyasi parti gençlik teşkilatı temsilcilerine teşekkür ediyorum.

"SİZ UYUYAN MEDENİYETİ YENİDEN DİRİLTECEK GENÇLİKSİNİZ"



Bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için Rabbim'e milyonlarca kez hamd ediyorum. Siz Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak gençliksiniz. Siz propaganda edileni, dayatılanı değil kendi kültür hazinesindeki hakikatleri bulacak gençliksiniz. Siz dağılmışları toplayacak, gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz. Çürümüşlüğün kirli mecraların içinden sıyrılıp erdemli yolları açacak gençliksiniz. Sizlere inanıyorum. Siz uyuyan medeniyeti yeniden diriltecek gençliksiniz. Siz Medine'nin, Mekke'nin, Kudüs'ün, Diyarbakır'ın, İstanbul'un, Bosna'nın semalarında ezan sesleri yankılanan tüm diyarların beklediği gençlersiniz. Siz ecdadın tüm öncülerinin temsilcisi olan gençliksiniz.



AKŞENER'E 'ABDÜLHAMİD' TEPKİSİ



Abdülhamid Han, hayatı boyunca devrinin emperyalistleriyle mücadele etmiş bir millet sevdalısıdır. Varsın birileri Gezi olaylarını devrilişine benzeterek dursun, biz ecdadın izinden yürüyeceğiz. Gençlerimiz kimin, kim olduğunu bilmeye hakkı var. Siz emperyalist ağızlılara hak eden cevabı verecek gençliksiniz. Sultan Abdülhamid'e dil uzatan hanımefendiye sormak lazım, 33 yıl 'hasta dev' diye takdim edilen Osmanlıyı toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid'e dil uzatana, 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım, sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim. O, 6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu da sus pus oldular. Aynı masada oturdukları halde laf atanlara haddini bildiremediler. Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir.





İlk sinyali veriyorum. Siz bizim 40 yıllık siyasi mücadelemiz ve iktidarımızla temelini attığımız 'Güçlü Türkiye' inşasını 2053 ile taçlandıracak gençliksiniz. Sizler bu gençliksiniz. Bunun için her birimizin kalbimiz zihnimizde ayrı özel eşsiz yeri var. Bu bakımdan karşımdaki gençliği Allah için seviyorum. Ve sizin gibi bir gençliği sahip olduğumuz için hamd ediyorum. Tüm arkadaşlarınıza bu akşamın coşkusunu iletmeye hazır mıyız. 2023'ün neticesini gözlerinizde okuyorum. 2023 ile beraber bu süreci devam ettireceğiz. Bu kararlılığınız 2023 ile birlikte yeni bir dönemi başlatacak. Sizlerle stadyumda on binlere hitap ettim. Gençlerimizle aynı yolda yürüdüğümüz, birliğimize beraberliğimize sahip çıktığımız sürece bize hüzün yok. Sizlerin de bu büyük misyonu taşıyacak azmi kararlılığı ortaya koymanız gerekiyor. Gençlikte durmak, gerilemektir. Gençlikte yıkılmak, ölmekten beterdir. Yıkılmak durmaktan kaçınmanın yolu zirveden gözünü ayırmamaktır.Bugün öğleden itibaren görüşmeler yaptım. İsveç Başbakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı, NATO Genel Sekreteri ile görüştüm. Dün İngiltere Başbakanı ile görüştüm. Bugün dünyada kalbi ruhuyla bağı kopartılmış dijital medyaya hapsedilmiş bir gençlik profili öne çıkmakta. 15 Temmuz'da darbecilere karşı sokağa çıkan gençlerin elinde önlerinde küresel baronlar yoktu. Bay Kemal tankların arasından geçip Bakırköy Belediyesi'ne sığınmıştı. O günden bu güne 7 yıl geçti. 15 Temmuz kahramanı gençlerin tek silahı, iman dolu kalpleriydi. Meydanlara dedik, gençlik meydanlara yürüdü. Şimdi karşımda ben Teknofest gençliğini görüyorum. Teknofest gençleriyle inşallah 2023 seçimlerine yürüyoruz.2023 hedeflerimizi paylaştığımızda hayal kurmakla itham etmişlerdi. Onlar bilmiyordu ki biz hedefleri hayata geçirirken, daha büyük vizyonlar koymak hedefindeydik. 2023 hedeflerimizin arefesine geldik. Sizler 2071 vizyonunun altyapsını kuracaksınız. Birileri süresi anlık saatlik olan yalanlarla kendilerini avuturken, biz 10 yıl, 70 yıl sonrasının Türkiye'sini konuşuyoruz. Tiyatrovari şovlarla kendi kendimizi kandırmıyoruz. Tüm hedeflerimizi gençlerimizle belirliyoruz. bu stadı biz inşa ettik. Adana'ya 'Buyrun emrinizdedir' dedik. Hizmet siyasetiyle yola çıktık. Türkiye'yi vesayetin cenderesinden çıkardığımız gibi herkesin hak ve özgürlük özlemlerine kavuşturduğumuz gibi, terör örgütlerinin tasarruflarından kurtardığımız gibi Türkiye'yi kendi hedeflerine doğru yürütüyoruz.Eskiden beri gençleri karar ve yönetim mekanizmalarından uzak tutmak isteyenler vardı. Bizim gençliğimiz, 'Ayasofya ibadete açılacak' sloganlarıyla geçti. Bugün genç kızlarımız, okullarına kadınlarımız işyerlerine başörtüleriyle girebilmektedir. Ülkemizin her yerinde eğitim kurumlarımız faaliyetlerini gösteriyor. 30 yaş sınırdı. Önce 25 yaşa indirdik, sonra 18 yaşa indirdik. 18 yaş Türkiye'de seçme ve seçilme yaşıdır. Sizlerin parlementoya girme hakkınız var. Bunu biz sağladık.