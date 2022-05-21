Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Sen kim Abdülhamid'e saygısızlık kim

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Ülkemizin dört bir yanından gelip Adana'da tek yürek haline gelen sevgili gençler. Tüm Türkiye'ye tüm dünyaya yürekleri titreten sevgili gençler. Kökü ezelde bir büyük davanın idrakinde sevgili gençler. Gözümüzün nuru geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada bizlerle olan 28 farklı bölgeden siyasi parti gençlik teşkilatı temsilcilerine teşekkür ediyorum.

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"SİZ UYUYAN MEDENİYETİ YENİDEN DİRİLTECEK GENÇLİKSİNİZ"



Bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için Rabbim'e milyonlarca kez hamd ediyorum. Siz Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak gençliksiniz. Siz propaganda edileni, dayatılanı değil kendi kültür hazinesindeki hakikatleri bulacak gençliksiniz. Siz dağılmışları toplayacak, gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz. Çürümüşlüğün kirli mecraların içinden sıyrılıp erdemli yolları açacak gençliksiniz. Sizlere inanıyorum. Siz uyuyan medeniyeti yeniden diriltecek gençliksiniz. Siz Medine'nin, Mekke'nin, Kudüs'ün, Diyarbakır'ın, İstanbul'un, Bosna'nın semalarında ezan sesleri yankılanan tüm diyarların beklediği gençlersiniz. Siz ecdadın tüm öncülerinin temsilcisi olan gençliksiniz.



AKŞENER'E 'ABDÜLHAMİD' TEPKİSİ



Abdülhamid Han, hayatı boyunca devrinin emperyalistleriyle mücadele etmiş bir millet sevdalısıdır. Varsın birileri Gezi olaylarını devrilişine benzeterek dursun, biz ecdadın izinden yürüyeceğiz. Gençlerimiz kimin, kim olduğunu bilmeye hakkı var. Siz emperyalist ağızlılara hak eden cevabı verecek gençliksiniz. Sultan Abdülhamid'e dil uzatan hanımefendiye sormak lazım, 33 yıl 'hasta dev' diye takdim edilen Osmanlıyı toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid'e dil uzatana, 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım, sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim. O, 6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu da sus pus oldular. Aynı masada oturdukları halde laf atanlara haddini bildiremediler. Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir.



