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Ayasofya Fatih Medresesi açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzleri silinen bir eseri daha yeniden hizmete kazandırıyoruz

#İstanbul#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ayasofya Fatih Medresesi
Ayasofya Fatih Medresesi açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzleri silinen bir eseri daha yeniden hizmete kazandırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açılışını yaptığımız medrese ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun şehrimize kazandırıyoruz" dedi.

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 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:
Açılışını yaptığımız medrese ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun şehrimize kazandırıyoruz. Burası İstanbul'un fethinin akabinde şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım, onarımlarla 1924'e kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıktırılmıştır. Bu tarihi medrese sessiz sedasız ortadan kaldırılmıştır. Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz.

İşte Fotoğrafları

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TEK PARTİ ZİHNİYETİNİN SABIKASI OLDUKÇA KABARIKTIR

Türkiye bir dönem ecdat yadigarı eserlerin yaşatılması noktasında iyi bir imtihan vermemiştir. Tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi kimi zaman ihmalkarlıktan, kimi zaman gafletten, kimi zaman da rövanşist anlayışla tarihi eserler yıkılmıştır. Yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş ya da müze, depo, ahır olarak kullanılmıştır. Şu Sur İçi var ya, burası 800'e yakın mescidin olduğu bir yer ve mescitler maalesef büyük çoğunluğu yıkılmış, ahıra çevrilmiş. İşte o tek zihniyet döneminde. 

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Ayasofya Fatih Medresesi açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzleri silinen bir eseri daha yeniden hizmete kazandırıyoruz

MEDRESE BUNDAN SONRA DA BİR EĞİTİM - ÖĞRETİM YUVASI OLARAK HZİMET VERECEKTİR

Medrese bundan sonra da bir eğitim - öğretim yuvası olarak hzimet verecektir. Uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyet göstereceği medresemizde inşallah yarının alimleri yetişecektir. Bu güzide eserin 13 ay gibi bir çok kısa süre içinde hizmete kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bugün ayrıca medresemizle birlikte Geleneksel Sanatlar sergisinin açılışını da gerçekleştiriyoruz. 

Ayasofya Fatih Medresesi açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzleri silinen bir eseri daha yeniden hizmete kazandırıyoruz

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Milletleri ayakta tutan kökler kültür alanındaki derinliğidir. Zaman ilerledikçe gelişen kültür hazinesi yaşadıkları onca saldırıya rağmen ecdadımızın asırlar boyu varolmasını sağlamıştır. Eğitimden akademiye kadar her alanda sağlam köprüler kurmanın gayesindeyiz. Rabbim hiçbir camimizin minaresinden ezanı eksik etmesin diyorum. 

Ayasofya Fatih Medresesi açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzleri silinen bir eseri daha yeniden hizmete kazandırıyoruz

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#İstanbul#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ayasofya Fatih Medresesi

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