Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'la ticaret hedefini açıkladı

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



* Bugün bir kez daha öz kardeşlerimizin arasındayız. Dört yıl aradan sonra tekrar ata yurdumuzu ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Geçen hafta kutladığımız Nevruz Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in de İslam alemine bereket, huzur getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Ülkelerimiz arasında anlamı büyük bir senede Özbekistan'ı ziyaret etmek bizim için bir hayli önemlidir.





* Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümü. Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan, Özbekistan'da ilk büyükelçilik açan ülkedir. İlk başkonsolosluk açan ülkedir. İlişkilerimiz temelinde güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. Öyle ki bir asır önce milletimiz Anadolu'da kadını erkeği ile İstiklal Harbi'ni verirken, Özbek kardeşlerimiz de bizim için dualar ediyor, kahramanlık şiirleri yazıyordu. Özbekistan'la ilişlerimizi her alanda daha da ilerletmenin gayreti içerisindeyiz.



TİCARET HACMİNDE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR



* Görüşmelerimiz neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklı seviyesine yükselttik. Ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 72'ye yakın artışla 3.6 milyar doları aştı. En kısa sürede ki bir yıl hedef koyduk, 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız. Ardından bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Bugün imzalanan tercihli ticaret anlaşması sayesinde hedeflerimize daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum. Bugün 10 anlaşma imzalandı.



