Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine sert tepki

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray, sportif direktörlük için Mario Branco ile anlaştıGalatasaray, sportif direktörlük için Mario Branco ile anlaştı!#Galatasaray
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davasıDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davası#Ali Mahir Başarır
TEMde facia 12 araç birbirine girdiTEM'de facia! 12 araç birbirine girdi#Bolu
Kılıçdaroğlunun bedava elektrik vaadi... Namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezlerKılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadi... 'Namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Antalyada tempo yüksek Skor...Canlı | Antalya'da tempo yüksek! Skor...#Süperlig
Lider, Sivasta takıldı İki gol, kar yağışı, Abdullah Avcıya kırmızı kart...Lider, Sivas'ta takıldı! İki gol, kar yağışı, Abdullah Avcı'ya kırmızı kart...#Sivasspor
81 ile yazı gönderildi Yeni dönem: PCR testi şartı tamamen kaldırıldı81 ile yazı gönderildi! Yeni dönem: PCR testi şartı tamamen kaldırıldı#PCR Testi
Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştıBakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı#Nureddin Nebati
Vicdanları sızlatan görüntüye bin 665 TL cezaVicdanları sızlatan görüntüye bin 665 TL ceza#ANTALYA
Pandemi için tarih verdiler Bundan farklı bir son olamazPandemi için tarih verdiler! 'Bundan farklı bir son olamaz'#Koronavirüs
Hastanede skandal Hemşireyle inatlaştı, oksijen vanasını kapattı Bir hasta hayatını kaybettiHastanede skandal! Hemşireyle inatlaştı, oksijen vanasını kapattı! Bir hasta hayatını kaybetti#Şişli
Tatil dönüşü korkutan kazaTatil dönüşü korkutan kaza#Acun Ilıcalı
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Film senaryosu gibi...Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Film senaryosu gibi...#Robert Durst
Yabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi En çok tercih edilen ilçeler belli olduYabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi! En çok tercih edilen ilçeler belli oldu#Türkiye İstatistik Kurumu
İkinci kez anne olmaya hazırlanıyor: Zürafalı bebek partisiİkinci kez anne olmaya hazırlanıyor: 'Zürafalı' bebek partisi#Kylie Jenner
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine sert tepki

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Aydın#İl Danışma Meclisi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğlunun bedava elektrik vaadine sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da bedava elektrik vaadine sert tepki göstererek, "Bugün belediye başkanı hanımefendiye söyledim, 'Elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı' dedim. CHP'ye gönül veren kardeşlerime söyleyin, ipe un sermeyin. Yapamazlar, veremezler, meydanlarda söyledikleri diğer tüm namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aydın bizi bugün efelere yakışan bir muhabbetle bağrına bastı. Aydın'ın adeta coşkun akan ırmaklara gibi yollara, balkonlara taşan o büyük sevdasına bugün yeniden şahit olduk. Tüm Aydın'a en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum, tüm Aydınlı vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Biz 81 vilayetin 84 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi seviyoruz.

"MİLLETİMİZ MENDERES'İ UNUTMAMIŞTIR"

Milletimizi inim inim inleten tek parti faşizminin ardından Anadolu insanı ilk kez Menderes zamanında güldü. Türkiye hizmetle, eserle, yatırımla ilk kez onun zamanında tanıştı. Yokluk ve yoksulluğun pençesinde kıvranan köylümüz ayağındaki çarığı ilk kez Menderes'le birlikte çıkardı. Demokrasimiz tek parti bakiyesi birçok utancından onun mücadelesi sayesinde kurtuldu. Anadolu'yu yolla, elektrikle, traktörle, okulla, tarımla, makineleşmeyle yaygın şekilde tanıştıran da yine rahmetli Menderes'tir. Türkiye'yi ekonomik olarak, siyasal, sosyal, diplomatik olarak çok ileri seviyelere taşımıştır. Milletimiz Menderes'i unutmadığı gibi yalan haberlerle, kışkırtmayla darbeye ortam hazırlayanları da unutmamıştır.

"EY CHP BUNUN BEDELİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Dümbüllü İsmail tiyatrosundan hiçbir farkı olmayan Yassıada mahkemesiyle onu idama götürenleri asla unutmamıştır. Ey CHP, bunun bedelini ama bu dünyada, ama ebedi alemde ödeyeceksiniz. Tarih kitaplarına ve gazete arşivlerine bir bakarsak aslında 60 yılda Garp cephesinde değişen hiçbir şeyin olmadığını daha iyi görürüz. Güya Menderes Ardahan'ı ve Kars'ı Ruslara satmak istiyormuş. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın banka hesabında tam 103 milyon lira varmış. Fatin Rüştü Zorlu'nun Avrupa'da bindiği araba altın kaplamaymış. Hasan Polatkan'ın zimmetinde 4 milyon lira çıkmış. CHP'li siyasetçiler 27 Mayıs öncesinde size de çok tanıdık gelen bunlar gibi yüzlerce iftirayı, yalanı adeta milletin üstüne boca ettiler. Ne Menderes'in vatan topraklarını satması söz konusuydu, ne sözü edilen siyasetçilerin hesaplarında öyle bir para vardı. Bunların hepsi CHP'nin kuyruklu yalanlarından, utanç verici iftiralarından ibarettir, bugün olduğu gibi. Bunların düsturu mümkün olan en büyük yalanı söylemek, bunu tekrar etmek üzerine kuruludur. Dönemin CHP Genel Başkanı kamu görevlileri üzerinden baskı kurarak devleti işlemez hale getirmek istemiştir.

"CHP'NİN SİYASET TARZI HİÇ DEĞİŞMEDİ"
 
Dünya değişti, Türkiye değişti, her şey değişti ama CHP'nin siyaset tarzı hiç değişmedi. Darbeye giden yolun taşlarını döşeyen CHP bugün de Türkiye'nin siyasi iklimini zehirlemeye çalışıyor. Bizzat CHP Genel Başkanı kamu kurumlarına mafyavari baskınlar düzenleyerek devleti felç etmek için canhıraş bir gayret gösteriyor. Siyasette kaybettiklerini gördükçe tehdit çıtasını yükselterek milletimizi sindirebileceklerini sanıyorlar. Ancak tüm bu dolapları çevirirken milletimizin, ülkemizin artık değiştiğini, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını bir türlü hesap edemiyorlar. 15 Temmuz destanıyla beraber Türkiye'de artık demokrasi dışı tüm yol ve yöntemlerin kapandığını göremiyorlar. Popülizm yaparak, tutamayacakları sözleri vererek, halka açıkça yalan söyleyerek iktidar kapısını aralayacaklarını zannediyorlar. Daha yönettikleri belediyelerde vatandaş temel hizmetleri bile alamazken çiftçiye elektriği bedava vermekten bahsediyorlar. Biz de bay Kemal ve yoldaşlarına diyoruz ki 'Halep oradaysa arşın da burada.' Madem böyle bir vaadiniz var, gelin bu çılgın projenizi şu an yönettiğiniz büyükşehir belediyelerinde hemen başlatın.

KILIÇDAROĞLU'NUN BEDAVA ELEKTRİK VAADİ

Bugün belediye başkanı hanımefendiye söyledim, 'Elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı' dedim. CHP'ye gönül veren kardeşlerime söyleyin, ipe un sermeyin. 2024'ü de beklemeyin, gelin bu vaadinizi hemen şimdi gerçekleştirin. Elinizden tutan, size engel olan mı var? Yapamazlar, veremezler, meydanlarda söyledikleri diğer tüm namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler. Çünkü bunlarda millete ve ülkeye hizmet gibi dert yok. Bunlarda sadece günü kurtarmanın, kaset kumpasıyla altlarına serilen sıcak koltuklarını korumanın peşindeler. Bunlar tüm ilkelerini çiğneme pahasına siyasi ömürlerini birkaç sene daha uzatmanın derdindeler. Çıkarları uğruna bölücü örgütün siyasi uzantılarına avukatlık yapacak kadar kontrolü kaybettiler. Ne yaparsa yapsınlar, çanlar bay Kemal ve arkadaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. Bay Kemal ve yandaşları hem siyasetten hem milletin hafızasından silinip gidecekler. Muhalefetin, medyanın veya diğer çevrelerin bizi kendi dar ve kısır gündemlerine hapsetme tuzağına düşmemeliyiz.

AK Gençlik son 1 yılda 18-30 yaş arasında olan 180 bin üye kazandı. Sadece son 4 ayda 100 bin gencimiz AK Parti ailesine katıldı. Siyasi partiler arasında açık ara farkla gençlerin ilgi odağı olan parti AK Parti'dir.

Gözden Kaçmasın

Aydında toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kura endeksli TL dedik, tüm oyunları bozulduAydın'da toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kura endeksli TL' dedik, tüm oyunları bozulduHaberi Görüntüle




Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Aydın#İl Danışma Meclisi

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil