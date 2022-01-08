Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



4 senelik aradan sonra Türkçe'nin başkenti, tarih, kültür ve medeniyet şehri Karaman'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen kardeşimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi yad ediyorum. Kalbi millet ve memleket sevdasıyla dolu o dava ellerinin emanetine sıkı sıkıya sarılacak, davamızın bayrağını hep birlikte daha da yükseğe çıkaracağız. Türkiye'yi güçlendirmeye, hedeflerine yaklaştırmaya devam edeceğiz. Karaman sadece tarihiyle, erenleriyle, abidevi şahsiyetleriyle değil, aynı zamanda ahde vefasıyla da büyük bir şehir olduğunu bize gösterdi. Biz bu şehrin metanetini, zorluklar, sıkıntılar karşısında mücadele azmini seviyoruz. Sizlerin hizmetkarı olmaktan büyük şeref duyuyoruz. Bir yandan insanımızın derdiyle dertleniyor, diğer yandan şehirlerimizi 2023'e, 2053'e hazırlıyoruz.



"MİLLİ SAVAŞ UÇAĞIMIZLA SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ BİR LİGE ÇIKACAĞIZ"

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Haftaiçi Ankara'da TUSAŞ'a ait Milli Muharip Uçak tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkartıyoruz. İlk uçuşunu 2025'te gerçekleştirecek uçağımız, 2029'dan itibaren de göklerdeki yerini alacak, semalarımızı korumaya başlayacaktır. Türkiye milli savaş uçağının da envantere girmesiyle savunma sanayiinde yeni bir lige çıkacaktır.



"DİYANETİMİZE SALDIRACAK OLANLARA HADDİNİ BİLDİRİRİZ"



CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden, diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. O birilerini havlatıyor, kendisi de arkadan izliyor. Sıkıysa bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da bildiririz ve sorarız. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturuyorsun, sen de arkadan izliyorsun. Biz bunu yutmayız. Benim tanıdığım bu millet 2023'te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturuyorsun, sen de arkadan izliyorsun. Biz bunu yutmayız. Benim tanıdığım bu millet 2023'te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır.

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"EĞİLMEDİNİZ, BÜKÜLMEDİNİZ, İSTİKBALİNİZE LEKE SÜRDÜRMEDİNİZ"



Sokak terörüyle ülkemizi karıştırmaya çalıştıklarında yanımızda yine siz vardınız. 17-25 Aralık yargı emniyet girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik kavşakta siz iradenize sahip çıktınız. Demokrasimizi daha da güçlendirme çabalarımızda sandıkları patlatarak, Türkiye'nin önünü yine sizler açtınız. Eğilmediniz, bükülmediniz, istiklalinize leke sürdürmediniz.

Yeri geldi ülkemizi güney sınırından terör koridoruyla kuşatmaya çalışan emperyalistlere meydan okuduk, yeri geldi bölücü örgütün şehir eşkıyalarına şahsiyetini 1 dolara satan FETÖ'cü alçaklara meydan okuduk, yeri geldi çalışmadan üretmeden servetine servet katmaya alışmış para babalarına meydan okuduk. Ama bir an olsun bize sandıkta verdiğiniz emanete ihanet etmedik.



Gazete manşetlerinden bize ömür biçtiler, gece yarısı bildirileriyle bizi sindirmeye çalıştılar, uyduruk davalar üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar, hukuk garabetleriyle milletin tercihine ipotek koymaya yeltendiler, terör örgütleri aracılığıyla ülkemizi Suriyelileştirmek istediler, hepsinin de üstesinden geldik.







