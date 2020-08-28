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DHA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 19:55 |  Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
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Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. 

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO’nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

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