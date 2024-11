Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



"ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ TEBRİK EDİYORUM"



Yeni öğretmenlerimizi vazifelerinde tebrik ediyorum. Eğitimi öncelikleri arasına yerleştirmiş bir iktidarız. Eğitim ve öğretimde değişime, yeniliğe direnmek hayatın kendisine direnmek anlamına gelir. Kendisini 1940'ların şartlarında gören eğitime ideolojik bakan bir kesim bulunuyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz hayata geçirilmesinde bu kesimin sabotajlarına maruz kalıyoruz. İstikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz 20 milyon öğrencimizin en iyi şekilde yetişmesi için üzerimize düşeni yapacağız. 81 vilayetimizde, sınırlarımızın içinde ve dışında Türkiye Maarif Vakfı'nın meşalesini taşıyan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum.

"KADINLARLA DAYANIŞMA İÇERİSİNDE MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"



Türkiye, bizim hükümetlerimiz döneminde kadına şiddet başta olmak üzere şiddetin her türlüsüyle mücadelede tarihi kazanımlar elde etmiştir. Nice sorunları çözdük. Kadın hakları konusunun araçsallaştırılmasına izin vermeden kadın haklarının hak ettiği yere gelmesi için çaba harcadık. Tüm sorunları çözdük iddiasında değiliz ama geriye baktığımızda aşılmaz denilen sorunları çözdüğümüz gerçektir. Kadınlarla dayanışma içerisinde mücadelemizi devam ettireceğiz.



"İSLAM DÜNYASININ İSRAİL'E KARŞI TEK BİLEK OLMASI İÇİN YOĞUN GAYRET EDİYORUZ"



Dış politikada yoğun ve karmaşık bir gündemle karşı karşıyayız. İsrail'in başlattığı saldırlar, Lübnan'ı ve Suriye'yi içine alarak ilerliyor. Son derece tehlikeli savaş 14 aydır devam ediyor. Katıldığımız her uluslararası toplantıda Gazze'ye dikkat çekiyoruz. İsrail ile ticareti tamamen keserek, 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden safhı nazar ettik. İslam dünyasının İsrail'e karşı tek bilek olması için yoğun gayret ediyoruz. Filistin halkına ve Gazzeli mazlumlara kardeşlik görevini yerine getirmekteyiz. Böyle insanı meseleden siyasi rant devşirmeye çalışan siyaset tüccarlarını muhatap almadık, almayacağız. 50 bin masumun kanı üzerinden oy hesabı güdenleri önce Allah'a sonra da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. 14-28 Mayıs seçim sürecinde Suriyeli mazlumlara yönelik ırkçı söylemlerin hesabını versinler. Bizim Filistin davasına sağladığımız desteğin zekatı bile bunların tamamının yaptığından kat be kat fazladır. Soykırım duruncaya, Gazze ve Filistin özgürleşinceye kadar tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Riyad toplantısında, Gazze'deki katliamın durdurulması için ülkemizin attığı adımlardan sayişle bahsedildi. İklim Zirvesi'nde Gazze'deki İsrail barbarlığını gündeme getirdik. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle olan mücadelesini anlattık. Sıfır Atık Hareketi'nin önemini ifade ettim.

Bakü'de de İsrail barbarlığını gündeme getirdik. Türkiye'nin bu mücadelede attığı adımları anlattık. Her iki zirvede pek çok hükümet ve devlet başkanıyla görüşmeler yaptık. 14 Kasım'da ülkemize resmi ziyarette bulunan Katar Emiri ile görüşmemizin ana konusu ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra Gazze ve Lübnanlı kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntılardı. Brezilya'nın Rio şehrinde düzenlenen G-20 liderler zirvesinde İsrail'in işgal ve istila politikasının ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için oluşturduğu tehdidi muhataplarımıza izah ettik. Tüm bu olumsuzluklara rağmen kimseden korkmadan Gazzeli kardeşlerimize destek oluyoruz ve destek olmaya devam edeceğiz. Sabreden zafere ulaşır. Türkiye olarak biz de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı bu kararı destekliyoruz.

"GÜNLÜK ÜRETTİĞİMİZ PETROL MİKTARI 155 BİN VARİLİ GEÇMİŞTİR"

İstanbul Enerji Forumu sektörün geleceğine ufuk çizen bir toplantı oldu. Enerjide tam bağımsız ülke hedefimiz, bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyor. Maden ihracatımızı 7 kat artırarak, 2023 yılında 5,7 milyar dolara çıkardık. 2024 yılında bor ürünlerinden yüzde 97'si ihracat olmak üzere toplam 1,3 milyar dolar satışı yakalayacağız. Doğalgazda 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını karşılıyoruz. Bölücü terör örgütünden temizlediğimiz bölgelerde petrol arama, sondaj çalışmalarımız sürüyor. Gabar'daki petrol kuyularımızda günlük üretim miktarı 57 bin varile yükseldi. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondajı tamamladık. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz. Şu an günlük ürettiğimiz petrol miktarı 155 bin varili geçmiştir. Son 1 yılda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi neticesinde 11 milyar dolarlık doğalgaz ithalatını önledik.



"MECLİS'TE TERÖR ESTİRİLMESİNE EYVALLAH ETMEYİZ"

Dar gelirli vatandaşlarımıza elektrik tüketim desteği kapsamında hanedeki kişi sayısına göre aylık 150 kilovat saat destekleme yapıyoruz. Bu sene içinde 1,6 milyon haneye toplam 1,4 milyon ton kömür dağıtımı yapıyoruz. Bir taraftan enerjide yeni atılımlar gerçekleştirirken diğer taraftan da sosyal devlet vasfımızın gereğini ifa etmeye çalışıyoruz. Çalışma ve sosyal güvenlik, içişleri, savunma ve güvenlik meselelerine kadar pek çok konuyu değerlendirdik. Bakanlıklarımızın bütçelerine ait değerlendirmeler Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor. Bizim halkımızdan gizlimiz, saklımız yoktur. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işimiz de yoktur. Hükümetlerimizin alamet-i farikası şeffaflık ve hesap verilebilirlik olmuştur. Türkiye'nin ufkunu açan, yolunu aydınlatan, millete ve memlekete hayrı dokunacak her öneriye kapımızı ardına kadar açık tutuyoruz. Ama zorbalığa terör estirilmesin hiçbir suretle müsaade etmeyiz. Meclis'imizden yansıyan kareler hepimizin yüzünü kızartmıştır. Genel Kurul sürecinde benzer sahnelerin yaşanmaması temennimizdir. Kamu hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi tüm hizmetlerin vatandaşların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde icra edilmesi önemlidir. Son günlerde kamuoyuna yansına görüntülerde denetimde zafiyet olduğuna dair bir algı oluştu. Bu algının önüne geçmekte kararlıyız. Herkesin görevi halkımıza en iyi şekilde hizmettir.