Son dakika: Aile destek paketi, doğalgaz yardımı, elektrik desteği... Erdoğan 'yarın hesaplara yatırılacak' dedi, tarihleri açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, yoğun gündemle toplanan Kabine sona erdi.

Erdoğan, 3.5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'nin en büyük konut hamlesi olan "ilk evim ilk iş yerim" kampanyasının ilk temelini Ankara'da attık. Bugünden başlayarak 10 gün içinde 12 ilin kurasını noter huzurunda çekerek hak sahiplerini belirleyeceğiz. Aynı şekilde arsalar ve işyerleriyle ilgili süreç devam ediyor. Konut arsa ve işyerlerinin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILINI MİLLETİMİZLE BİRLİKTE HAZIRLIYORUZ"

Her çalışmamız gibi Türkiye Yüzyılını da milletimizle birlikte hazırlıyoruz. 81 vilayet ve ilçelerde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı beklentisini alacağız ve bunu somutlaştıracağız. Böylece seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı'na uygun bir şekilde çıkmayı planlıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl sevincini TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasından banttan çıkış süreciyle taçlandırdık. Bu açık hakikate rağmen hala yapılan işi önemsizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. Bu açık hakikate rağmen hala yapılan işi önemsizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle inşallah Şubat'ta satışı başlayacak TOGG'a bundan sonraki sürecinde başarılar diliyoruz.

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Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrimin en önemli sembolleri, güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Şimdi de sağlık sistemimizi 'HelpTürkiye' başlığı altında küresel markaya dönüştürüyoruz. Bunun yanında 'HelpTürkiye' çatı markasıyla dünyada yıllık 100 milyar dolara yaklaşan sağlık turizminden ülkemizin aldığı payı en yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.

"AÇIK NET SÖYLÜYORUM; BAŞARAMAYACAKLAR"

Polis Akademimizin 1 Kasım'daki töreninde emniyet teşkilatına katılan gençlerimizin sevincine ortak olduk. Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polisimize ve hükümetimize iftira atanların sinsi emellerle hareket ettiğini belirtmek istiyoruz. Yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir. Türkiye geçmişten bugüne 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzun süre hak ettiği imkanlardan eserlerden hizmetlerden mahrum kalmışlardır.

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Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla, yine aynı oyun sahnelenmeye başlandı. Ama bu defa açık net söylüyorum; başaramayacaklar.

Bunlar sınırlarımız teröristler tarafından taciz edilirken DEAŞ'ın, 15 Temmuz2da FETÖ'nün, Karabağ'ın işgaline karşı Ermenilerin, faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Çünkü kendilerine veren görev buydu. Son örneğini uyuşturucu iftirasıyla aynı kirli oyunu bozacağız. Bunlar sınırlarımız teröristler tarafından taciz edilirken DEAŞ'ın, 15 Temmuz'da FETÖ'nün, Karabağ'ın işgaline karşı Ermenilerin, faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Çünkü kendilerine veren görev buydu. Son örneğini uyuşturucu iftirasıyla aynı kirli oyunu bozacağız.

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Bu sabah da MEB tarafından 2000 köy yaşam merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Köy Yaşam Merkezleri projesiyle okul altyapımız sebebiyle artık kullanılmayan köy okullarımızı yeniden aktif eğitim yeri haline getirmeyi planlıyoruz.

Biz dünyanın en eski, en güçlü sürekliliği en sağlam devletlerinin başında geliyoruz. Anadolu'yu kendimize vatan yaptıktan sonra bağımsızlığımızın mihenk taşı devletimize sahip çıktık. Osmanlıyı bir uç beyliğinden cihan beyliğine taşıyan temelleri hala hayattadır. Yerleşik bir medeniyet olan Osmanlı'nın Cumhuriyet'e bıraktığı eserler görülmektedir. Hiç şüphesiz bu gücün gerisinde milletin ve devletin ruh ve beden gibi ayrılmaz bir bütün olması vardır. Milletimizin zenginliğinden güç alan devletimizi dünyada hak ettiği yere çıkartmak için gece gündüz çalışıyoruz.

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'İşimiz hizmet, gücümüz millet' derken ülkemize kazandırdığımız eserler yanında bu tarihi zihniyet dönüşümünü de kast ediyorduk. Ülkemizin 81 vilayeti ile kuşatan eser ve hizmetlerimizle zenginleştirirken aslında gerçek özgürlüğün zeminini döşüyorduk.

"2023 TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR"

Gelişmiş ülkelerdeki demokrasi ve refah standartlarına gıpta ile bakan insanlarımız çok daha iyi imkanları sunmak için mücadele ederken her kesimden insanımızın özgürlük... Uzunca bir süre belirli grupların elinde vesayetin kılıcı olarak istismar edilen adaletin halkın ve hakkın amacına... bizim imzamız bulunuyor. Halbuki özgürlüğünde adaletinde siyaseti olmaz. Bunlar insanların en tabi haklarıdır. Amacımız bu kavramlarla siyasi polemikler çıkartmak değil.

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Teklifimiz siyasetin dilinin, duruşunun ve davranışının merkezine devletimizi daha güçlü milletimizi daha müreffeh yapmak için ortak hedeflerimizi koymaktır. İyi, güzeli, doğruyu, hakkı taktir etmek, bu doğrultuda katkı vermek kimseyi küçültmez aksine milletimiz nezdinde büyütür. 2023 diğer pek çok alanda olduğu gibi bu hususta da ülkemizim ve milletimiz için tarihi bir dönüm noktası olacaktır.

Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği kritik süreç sosyal desteklerin önemini daha da artırmaktadır. Son dönemde sosyal yardımlarımızın etkinliğini artıracak bir dizi adım attık.

"DOĞALGAZ YARDIMININ İLK ÖDEMESİ BU HAFTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak. Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlıların hak sahiplerinin 2.1 milyar tutarındaki kasım ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşlarımızın kış binin üzerindeki Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına ek ödeme... Bu hafta içinde 7 milyar tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk.

Geçtiğimi hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunmasını içeren anayasa teklifini arkadaşlarımız Meclis'te bulunan partilerle görüştüler. Uzlaşma sağlanabilir se o şekilde, sağlanamazsa da Cumhur İttifakı olarak kendi teklifimizi Meclis'e sunmayı planlıyoruz. Temennimiz de bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesidir. Meclis'te farklı bir denklem çıkarsa onun da gereğini yapmaya boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.