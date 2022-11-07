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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanBeÅŸtepe Millet ve Kongre Merkezi'nde "2000 KÃ¶y YaÅŸam Merkezinin AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'nde acÄ± haberi verdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AÄŸrÄ±'nÄ±n Tutak ilÃ§esinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 7 vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sene Cumhuriyetimizin 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼yle birlikte MEB'in 100. yaÅŸÄ±na eriÅŸeceÄŸiz. Tarihimizin dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±nÄ± teÅŸkil eden yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerine iliÅŸkin hazÄ±rlÄ±klara ÅŸimdiden baÅŸladÄ±k. 2023'Ã¼ her bakÄ±mdan yeni bir dÃ¶nemin mukaddimesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek istiyoruz. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± programÄ±mÄ±z bu hedefimizin adeta Ã§atÄ±sÄ±nÄ± kurmaktÄ±r. Åžimdi sÄ±ra Meclis'teki ve kabinedeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yer alacaÄŸÄ± 81 vilayetimizle birlikte TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±nÄ± adÄ±m adÄ±m tuÄŸla tuÄŸla inÅŸa etmeye gelmiÅŸtir" dedi.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸÃ¶yle:

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hayata geÃ§irile 200 KÃ¶y YaÅŸam Merkezi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± mÃ¼nasebetiyle sizlerle birlikteyiz. 20 bin muhtarÄ±mÄ±zla Ankara'da bir araya gelmiÅŸtik. Beraber yÃ¼rÃ¼dÃ¼k biz bu yollarda...

HiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz gÃ¼nÃ¼mÃ¼z dÃ¼nyasÄ±nda ilerlemenin ilk gÃ¶stergelerinden biri eÄŸitim Ã¶ÄŸretimden alÄ±nan mesafedir. KÃ¶y YaÅŸam Merkezlerimizi eÄŸitimde gelenekle geleceÄŸi buluÅŸturan stratejik hamlelerimizden birisi olarak gÃ¶rÃ¼yorum. Merkezlerimizde sadece eÄŸitime soluk kazandÄ±rmÄ±yor, evlatlarÄ±mÄ±zÄ± yarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'sine hazÄ±rlÄ±yoruz. Bu merkezlerde gerÃ§ekleÅŸtirilecek kurslar ile kÃ¼ltÃ¼r ve sanat faaliyetlerinin de yeni dinamizm katacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum.

KÃ¶y YaÅŸam Merkezlerimizde eÄŸitim alan evlatlarÄ±mÄ±zla vatana millete ve ailelerine hayÄ±rlÄ± bir evlat olarak yetiÅŸtiren Ã¶ÄŸretmenlere rabbimden muaffakiyetler niyaz ediyorum.

KÃ¶y YaÅŸam Merkezlerimizin Ã¼lkemize milletimize kÃ¶ylerde bu hizmetlerden faydalanacak tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum.

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Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sene Cumhuriyetimizin 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼yle birlikte MEB'in 100. yaÅŸÄ±na eriÅŸeceÄŸiz. Tarihimizin dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±nÄ± teÅŸkil eden yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerine iliÅŸkin hazÄ±rlÄ±klara ÅŸimdiden baÅŸladÄ±k. 2023'Ã¼ her bakÄ±mdan yeni bir dÃ¶nemin mukaddimesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek istiyoruz. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± programÄ±mÄ±z bu hedefimizin adeta Ã§atÄ±sÄ±nÄ± kurmaktÄ±r. Åžimdi sÄ±ra Meclis'teki ve kabinedeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yer alacaÄŸÄ± 81 vilayetimizle birlikte TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±nÄ± adÄ±m adÄ±m tuÄŸla tuÄŸla inÅŸa etmeye gelmiÅŸtir.

"TÃœRKÄ°YE YÃœZYILI'NI BERABERCE HAYATA GEÃ‡Ä°RECEÄžÄ°Z"

KadÄ±nÄ±yla erkeÄŸiyle genciyle yaÅŸlÄ±sÄ±yla Ã¼lkemizin tamamÄ±nÄ±n milletimizin tÃ¼m fertlerinin eseri olacaktÄ±r. Avrupa'nÄ±n hasta adamÄ± olarak gÃ¶rÃ¼nen milleti nasÄ±l yeniden ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±ysak tÃ¼m yokluk ve imkansÄ±zlÄ±klara raÄŸmen milli mÃ¼cadeleyi zafere taÅŸÄ±dÄ±ysak Ã¶nÃ¼mÃ¼zde Ã§Ä±karÄ±lan engelleri nasÄ±l birlikte ve beraberlikle aÃ§tÄ±ysak, darbeden terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na her tÃ¼rlÃ¼ badirelerin Ã¼stÃ¼nden nasÄ±l alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±yla geldiysek inÅŸallah bugÃ¼n de milletimizin ve insanlÄ±ÄŸÄ±n tarihinde yeni bir dÃ¶nemim muÅŸtusu olacak TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'nÄ± beraberce hayata geÃ§ireceÄŸiz.

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Gazete kÃ¶ÅŸelerinden TV ekranlarÄ±ndan sosyal medya mecralarÄ±ndan umutsuzluk aÅŸÄ±layan insanÄ±mÄ±za sÃ¼rekli yapamazsÄ±nÄ±z diyen Ã¶zgÃ¼ven fukaralarÄ±na prim vermeyeceÄŸiz. Tarih boyunca kendisine biÃ§ilen sayÄ±sÄ±z kefeni parÃ§alamÄ±ÅŸ ecdadÄ±n torunu olarak hedeflerimize kararlÄ±lÄ±kla yÃ¼rÃ¼yeceÄŸiz.

GeleceÄŸimizin teminatÄ± evlatlarÄ±mÄ±zÄ± yetiÅŸtiren Ã¶ÄŸretmenlerimizin omuz vermediÄŸi hiÃ§bir mÃ¼cadele zafere ulaÅŸamaz. MuhtarlarÄ±mÄ±zÄ±n sahip Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± hiÃ§bir proje baÅŸarÄ±lÄ± olamaz.Â

"MÃœCADELE ETTÄ°K, TER DÃ–KTÃœK, BEDEL Ã–DEDÄ°K"

BugÃ¼n artÄ±k krizlerden ziyade TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'ndan bahsedebilmemizin gerisinde 20 yÄ±llÄ±k demokrasi ve kalkÄ±nma reformu hamlesi vardÄ±r. TÃ¼rkiye bugÃ¼n bulunduÄŸu yere birilerinin inayetiyle deÄŸil nice sinsi oyunlarla dolu zorlu yolculuktan sonra ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Hep sÃ¶ylediÄŸimiz gibi elde ettiÄŸimiz hiÃ§bir kazanÄ±m bize altÄ±n tepside sunulmadÄ±. Millet ve memleket olarak hangi baÅŸarÄ±ya imza attÄ±ysak hepsi iÃ§in mÃ¼cadele ettik, ter dÃ¶ktÃ¼k, bedel Ã¶dedik. YokluklarÄ±n ekonomik krizlerin Ã¼lkesinden sanayi , ihracat, turizmiyle ekonomisi gÃ¶z dolduran bir TÃ¼rkiye'ye bu ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±k.

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20 yÄ±l Ã¶nce Ã¼lkeyi yÃ¶netme sorumluluÄŸu Ã¼stlendiÄŸimizde TÃ¼rkiye'yi 4 ana sÃ¼tun Ã¼zerinde inÅŸa etme sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸ ilk sÄ±raya eÄŸitimi almÄ±ÅŸtÄ±k. ArdÄ±na saÄŸlÄ±k, ardÄ±ndan adalet ve emniyet demiÅŸtik. Bu 4 sÃ¼tunun da tamamÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. ArdÄ±ndan ulaÅŸÄ±m dedik. Enerji, tarÄ±m, diplomasi ve bunlarÄ±n hepsini teker teker hayata geÃ§irdik. Aradan geÃ§en 20 yÄ±llÄ±k sÃ¼re zarfÄ±nda milletimize verdiÄŸimiz her sÃ¶z gibi hamdolsun bunlarÄ± da hayata geÃ§irdik. TÃ¼m bÃ¼tÃ§elerde en bÃ¼yÃ¼k payÄ± dikkat edin geldiÄŸimizde savunmadaydÄ± sonra birinci sÄ±raya eÄŸitimi Ã¶ÄŸretimi yerleÅŸtirdik.

"EÄžÄ°TÄ°M BÃœTÃ‡EMÄ°Z 651 MÄ°LYAR LÄ°RAYI BULMAKTADIR"

EÄŸitim bÃ¼tÃ§emizi bunlar Ã§ok Ã¶nemli. YÄ±llÄ±k 7.5 milyar liradan aldÄ±k, geÃ§tiÄŸimiz sene itibarÄ±yla 304 milyar liraya Ã§Ä±kardÄ±k. Bu Ã¶yle laf ola beri gele yok. Ä°craat. Hali hazÄ±rda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam eden 2023 bÃ¼tÃ§emizde eÄŸitime tahsis edilen kaynak toplamda 651 milyar lirayÄ± bulmaktadÄ±r.

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Toplam 750 bin yeni atamayla Ã¶ÄŸretmen sayÄ±mÄ±zÄ± 1 milyonun Ã¼zerine Ã§Ä±kararak eÄŸitimci baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nda OECD ortalamasÄ±nÄ± da yakaladÄ±k. Ders kitaplarÄ±ndan yardÄ±mcÄ± kaynaklara Ã¶ÄŸrencilerimizin tÃ¼m temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidererek eÄŸitimde fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini gÃ¼Ã§lendirdik. Ã–ÄŸrencileri formatlayan ideolojik eÄŸitim yerine evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n yeteneklerini keÅŸfetmeyi amaÃ§layan Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ modeli hakim kÄ±rdÄ±k. Kuran-Ä± Kerim'in aralarÄ±nda olduÄŸu seÃ§meli derslerle evlatlarÄ±mÄ±za erken yaÅŸlardan itibaren deÄŸerlerini Ã¶ÄŸrenme imkanÄ±nÄ± getirdik. Birileri buram buram faÅŸizm kokan sebeplerle kÄ±z Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n okula gitmesine mani olurken biz tÃ¼m kademelerde bu engelleri kaldÄ±rdÄ±k.Â

Okul Ã¶ncesi eÄŸitime yÃ¶nelik yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zla 5 yaÅŸ okullaÅŸma oranÄ± yÃ¼zde 11'den yÃ¼zde 97'ye Ã§Ä±ktÄ±. Az Ã¶nce MEB BakanÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bizden Ã¶nce yÃ¼zde 39 olan ortaÃ¶ÄŸretimdeki kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n okullaÅŸma oranÄ± yÃ¼zde 90'larÄ± buldu. Nereden nereye...

Meslek edindirme ve halk eÄŸitim kurslarÄ±mÄ±za Ã¶zellikle kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi yoÄŸun ilgiden gayet memnunuz. EÅŸimin de destek verdiÄŸi Aile Okulu Projesi, aileye yÃ¶nelik tehditlerin arttÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã¶nemli ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor.Â Mart ayÄ±ndan bugÃ¼ne 400 bini aÅŸkÄ±n vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n aile okulu projesine katÄ±lmasÄ± milletimizin de meseleyi sahiplendiÄŸini gÃ¶steriyor. Bundan sonra da gerek mevzuat dÃ¼zenlemeleriyle gerek bu tÃ¼r projeler vasÄ±tasÄ±yla aile mÃ¼essesini korumayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz.

DÃ¼nya deÄŸiÅŸirken Ã¼lkemizin yerinde saymasÄ± elbette dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez. EÄŸitim konusunda ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z noktayÄ± Ã¶nemsiyor ama yeterli bulmuyoruz. Mevcut kazanÄ±mlarÄ±n Ã¼zerine sÃ¼rekli yenilerini eklemenin mÃ¼cadelesini veriyoruz.Â Ãœlkemizin ihtiyaÃ§larÄ± milletimizin talepleri doÄŸrultusunda gereken her tÃ¼rlÃ¼ adÄ±mÄ± atÄ±yor, atacaÄŸÄ±z.Â

Burada gaye tek parti dÃ¶neminde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi milletimizin inancÄ±na kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne deÄŸerlerine aykÄ±rÄ± hayat tarzÄ± dayatmasÄ± asla deÄŸildir. BÃ¼yÃ¼klerimizden dinlediÄŸimiz insanÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼reÄŸine adeta hanÃ§er gibi saplanan utanÃ§ sahnelerinin tekrar yaÅŸatÄ±lmasÄ±na izin vermeyiz. KÃ¶y kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ aÅŸaÄŸÄ±layan eski Ã¶rnekler artÄ±k birer acÄ± hatÄ±radan ibarettir.

"AÄžRI'DAKÄ° KAZADA 7 VATANDAÅžIMIZ HAYATINI KAYBETTÄ°"

Tutak'ta bir otobÃ¼sÃ¼n devrilerek yanmasÄ± sonucunda 7 vatandaÅŸÄ±mÄ±z rahmetli oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim beterinden korusun diyorum.