Son dakika: Ağrı Tutak'ta yolcu otobüsü, TIR ve tanker alev aldı: 7 can kaybı, 2'si ağır 11 yaralı

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Ağrı'nın Tutak ilçe merkezine girişte, saat 14.30 sıralarında TIR, tanker ve yolcu otobüsü, kazaya karıştı. Kaza sırasında araçlar alev aldı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçlara müdahale etti.

ACI HABERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Ankara'da 2000 Köy Yaşam Merkezi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, feci kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef Tutak’ta bir otobüsün devrilerek yanması sonucunda 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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2'Sİ AĞIR 11 YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2’si ağır 11 yaralı var. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır." dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada "07.11.2022 Pazartesi günü saat 13.34 sıralarında, Ağrı ili Tutak ilçe girişinde 1 yolcu otobüsünün, kamyona çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 7 vatandaşımız hayatını kaybederken, yararlıların hastanelere sevki devam etmektedir. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, kurtarma çalışmaları sürmektedir." denildi.