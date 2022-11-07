Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

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Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma süreci, 6 aydan fazla zaman sonra nihayet Ekim ayının sonunda tamamlandı.

Musk'ın ilk işi şirketin üst düzey dört yöneticisini (CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal, hukuki konulardan ve içerik politikalarından sorumlu yönetici Vijaya Gadde ve Baş Hukuk Müşaviri Sean Edgett) göndermek oldu.

Bu yöneticilerin yerine Musk, kendisine sadakatiyle ve çalışkanlığıyla bilinen isimlerden küçük bir kurmaylar konseyi oluşturdu ve kendi Twitter vizyonunu uygulamaya başladı. Konseyde Musk'ın kişisel avukatı, özel kalemi, birkaç yatırımcı dostu ve yıllar evvel Twitter'dan ayrılmış bir yönetici bulunuyor.

Yeni yönetim geçen cuma günü toplu işten çıkarmalara başlarken şirketin içerik moderasyon planlarını da tartışmaya açtı. Buna ek olarak bazı çalışanlara verilen ücretli mavi tik özelliği konusunda çalışmaya başlamaları direktifi de yine konseyden geldi.

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Bu grubun Twitter'ı ne süreyle yöneteceği belli değil ancak şimdilik şirketin faaliyetlerini sürdürmekle ve gelirleri artırmakla görevlendirilmiş durumdalar.

Peki Twitter'ın yüzlerce çalışanının ve milyonlarca kullanıcısının kaderini belirleyen bu insanlar kim? Biraz daha yakından bakalım...

Elon Musk

Bloomberg News'e göre halihazırda 200 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, aynı zamanda takipçi sayısı ve etkileşimi en fazla olan Twitter kullanıcıları arasında en başta yer alıyor.

Şirketi satın aldığı gün kendi titrini "Chief Twit" (Baş Twit'çi) ilan eden Musk, geçtiğimiz hafta pazartesi günü de imzaladığı bir belge aracılığıyla Twitter'ın CEO'su olduğunu dünyaya duyurmuş oldu.

Tesla ve SpaceX'in de direksiyonunda oturan Musk, Twitter'ın yeni sahibi olarak şirketin gidişatını belirlemede akıl almaz bir güce sahip. İçerik moderasyonuna yaklaşımdan Twitter'daki çalışanların işten çıkarılmasına ve her türlü içeriğin ücretli hale getirilmesine birçok fikrini hayata geçirmeye hazırlanan Musk'ın Twitter'ı bildiğimizden çok farklı olacak.

Musk'ın kendisinin yönettiği şirketlerde işlerle birebir ilgilendiği biliniyor. Hatta daha önce yaptığı bir açıklamada, işlerin planlanan tarihlerde yetişmesini sağlamak için Tesla fabrikasındaki odasında masanın altında uyuduğunu dile getirmişti.

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Twitter'ı satın alalı sayılı gün geçmesine rağmen 'Baş Twitçi'nin benzer bir yaklaşım izlediği söyleniyor. Adının açıklanmaması kaydıyla Washington Post'a konuşan bir Twitter çalışanı, yeni patronun şimdiden çeşitli projelerin detaylarıyla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Musk şu an bir yandan Twitter'ın nasıl değiştirilebileceğine ilişkin bireysel önerileri cevaplarken bir yandan da hesaplarının adaletsiz bir biçimde engellendiğini savunanların şikayetlerine yanıt vermeye çalışıyor.

Jason Calacanis

Bir teknoloji yatırımcısı ve "This Week in Startup"ve "All-In" isimli podcast'lerin sunucusu olan Calacanis, uzun zamandır Musk'la birlikte çalışıyor. Hatta Twitter'ın Musk'ı şirketi satın almaya zorlamak için açtığı davada kanıt dosyasına Calacanis'in mesajları da girdi.

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Satın alma sürecinin tamamlanmasından önce gönderilen bu mesajlarda Calacanis Musk'a Twitter'da yapılabilecek çeşitli değişikliklere ilişkin önerilerde bulunuyordu. Musk'ın resmen şirketin sahibi olmasının ardından Calacanis, paylaştığı tweet'lerle kullanıcılara "Nasıl özellikler görmek istersiniz?" diye sorup nabız yoklamaya başladı.

Calacanis kendisini "melek yatırımcı" olarak tanımlıyor ve The Syndicate isimli bir melek yatırımcılar kulübünün de yöneticisi. Geçtiğimiz 10 yılda 300'den fazla startup'a yatırım yapan Calacanis, bu alandaki tecrübelerini ANGEL isimli bir kitapta topladı.

Mahkemeye sunulan özel mesajlarda, Calacanis Musk'a Twitter çalışanlarının en az haftada iki kez ofise gelmesi gerektiğini, bu koşullarda çalışmak istemeyenlerin "gönüllü ayrılışları" ile personelin yüzde 20 azaltılabileceğini belirtiyordu. Calacanis ayrıca Twitter'ın "premium" özelliklerini eleştirip onaylı hesap anlamına gelen 'mavi tik'in kapsamının genişletilmesi gerektiğini savunuyor ve Twitter'ın yeni CEO'su olmanın "hayallerindeki iş" olduğunu da ifade ediyordu.

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Calacanis, CEO olamadı belki ama geçiş sürecinde Musk'ın en yakınlarındaki isimlerden biri haline geldi. Şirket içi yazışmalarda "yazılım mühendisi" titrini kullanan Calacanis, geçtiğimiz hafta paylaştığı bir tweet'te, Twitter adına reklam verenlerle görüşmek üzere New York'a gittiğini belirtiyordu.

Jared Birchall

Birchall Musk'ın en yakın danışmanlarından biri. 2016'dan bu yana Musk Vakfı aracılığıyla Musk'ın kişisel servetini ve aile ofisini idare eden Birchall, daha önce Morgan Stanley'de varlık yöneticisi olarak çalışmıştı. Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinde gerekli finansmanı ayarlayan kişi de Birchall'du.

Daha önce Wall Street Journal'da yayımlanan bir habere göre, çocukluğu "Birchall Aile Şarkıcıları" isimli bir müzik ve dans grubuyla California'da seyahat ederek geçmiş olan 48 yaşındaki Birchall, herhangi bir kötü alışkanlığı bulunmayan, dindar bir "iyi çocuk" olarak tanınıyor.

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Birchall, büyük küçük demeden Musk'ın her türlü sorununu çözüyor. Örneğin Musk'ın bir keresinde internet ortamında "www.justballs.com adresi benim olsun isterdim" demesinin ardından Birchall, 2018'de sahte bir isimle sitenin alan adını satın almıştı. Birchall, büyük küçük demeden Musk'ın her türlü sorununu çözüyor. Örneğin Musk'ın bir keresinde internet ortamında "www.justballs.com adresi benim olsun isterdim" demesinin ardından Birchall, 2018'de sahte bir isimle sitenin alan adını satın almıştı.

Teknoloji dünyasına finans kanalıyla adım atan Birchall, 10 kardeşiyle birlikte kısa bir süre sahne aldıktan sonra Brigham Young Üniversitesi'ne girdi. Ardından 1 yıl Merrill Lynch'te çalıştı. Ancak "bir yazışmayı yöneticisinin onayı olmadan müşteriye gönderdiği için" işten çıkarıldı.

Musk, 2020'de Kaliforniya'dan Teksas'a taşınacağını duyurduğunda, Birchall ve ailesi de eyalet değiştirme kararı aldı. O tarihten itibaren Musk'ın Teksas'taki yüzü haline gelen Birchall, patronu adına hem işleri yürütüyor hem de çeşitli etkinliklere katılıyor.

Birchall aynı zamanda Musk'ın beyin arayüzü teknolojileri geliştiren startup'ı Neuralink'in tepe yöneticisi ve tünel inşaat şirketi Boring Co.'nun da direktörü. Ancak "Birchall bu pozisyonda gerçekten yetki sahibi mi yoksa sadece kâğıt üzerinde mi yönetici?" sorusunun cevabı net değil.

Bloomberg'e göre, Musk'ın iş bitiricisi olan Birchall milyarderin emlâk yatırımlarından korumalarının işe alınmasına kadar her şeyde sorumluluk sahibi. Bunlara ek olarak Birchall şimdi de Twitter'ın geleceğine ilişkin stratejileri belirliyor.

Alex Spiro

New York merkezli hukuk şirketi Quinn Emanuel'in avukatlarından olan Spiro'nun, son birkaç yılda Musk'ın yörüngesindeki yer gittikçe büyüdü.

Temmuz 2018'de bir futbol takımının 12 üyesinin Tayland'da bir mağarada sıkışıp kaldığı haberleri dünya basınında gündem olunca Musk, kurtarma operasyonunda kullanılmak üzere bir mini denizaltı geliştirerek yardım etme teklifinde bulundu. Kurtarma operasyonunda rol oynayan Vernon Unsworth isimli İngiliz mağara dalgıcı Musk'ın teklifini "halkla ilişkiler gösterisi" olarak nitelendirince ikili arasında Twitter üzerinden bir söz savaşı başladı. Musk'ın kendisine "pedo guy" (pedofil herif) demesi üzerine Unsworth, 190 milyon dolar tazminat talebiyle hakaret davası açtı ama kaybetti.

Spiro, kararın haksız olduğu çok açık olan Musk'ın lehine olmasında önemli bir rol oynadı ve ünlü milyarderin vazgeçilmezleri arasına girdi. (Musk'ın direktifiyle hareket eden Jared Birchall'un "James Brickhouse" diye sahte bir isimle bir e-posta adresi oluşturup Unsworth'u araştırmak için bir dedektif tutmuş olması da unutulmaması gereken detaylardan.)

Spiro aynı zamanda 2016'daki cinayet davasında ünlü Amerikan futbolcu Aaron Hernandez'i ve bir parfümün marka yüzü olmasıyla ilgili davada rap'çi Jay-Z'yi savundu. Chance the Rapper ve Naomi Osaka da Spiro'nun temsil ettiği müzisyen ve sporcular arasında.

Birkaç ay önce Twitter'ı almaktan vazgeçince, şirketin açtığı davada Musk'ın savunma stratejisini oluşturanlardan biri yine Spiro'ydu. Musk nihayetinde geri adım atıp şirketi satın aldı ama Spiro'yu yanından ayırmadı.

Görüşmeler konusunda bilgi sahibi olan ve adının açıklanmasını istemeyen dört kaynağın dediğine göre, Spiro şu an Twitter'ın hukuk, devlet ilişkileri, politika ve pazarlama ekiplerini yönetiyor. Bu pozisyon özellikle yaklaşan ara seçimler nedeniyle çok önemli. (Twitter'ın 8 doları ödeyen herkese mavi tik verme kararının uygulamaya alınmasının da seçimlerin sonrasına ertelendiğini de hatırlatalım.)

Geçen hafta devreye alınan işten çıkarma planında da Spiro önemli bir rol oynuyor. 7000 Twitter çalışanının yarısından fazlasının işten çıkarılması çok büyük bir hukuki süreç. Zira çeşitli ülkelere ve eyaletlere yayılmış olan bu çalışanların her biri için bulundukları yerin yasaları doğrultusunda ayrı süreçler işletilmesi gerekiyor.

Çeşitli kaynaklara göre, Twitter'daki değişimin kamuoyu önündeki yüzü Musk olsa da perde arkasında tüm yasal işlemleri Spiro yönetiyor. Ancak Spiro'nun Twitter'daki varlığının uzun ömürlü mü yoksa geçici mi olduğuna dair net bir açıklama yapılmış değil. Diğer yandan 2008'den beri avukatlık yapan ve birçok beyaz yakalı müvekkili savunmuş olan Spiro'nun herhangi bir kurumsal şirket yöneticiliği tecrübesi bulunmuyor.

Musk bir avukatın kâbusu olabilecek bir müvekkil. Sürekli tweet atıyor, ünlülerle, siyasetçilerle ve hiç tanımadığı insanlarla söz dalaşına giriyor. Zaman zaman halka açık şirketlerin yöneticisi olduğunu unutup yaptığı ciddiyetsiz yorumlar, davalar ve para cezalarıyla sonuçlanıyor. Sık sık avukat değiştiriyor. Hatta bir keresinde istediği çalışanı işten çıkarmadıkları için bir hukuk şirketiyle çalışmayı bırakmıştı. Buna ek olarak, Tesla'nun hukuk departmanı iki yıl içinde üç ayrı direktör tarafından yönetildi.

David Sacks

Sacks ve Musk'ın yolları 2000'lerin başlarında PayPal'de kesişti. O günden beri birlikte çalışan ikili PayPal'in satışıyla birer servet sahibi oldu. Sacks ilerleyen dönemde Airbnb, Facebook, Uber gibi birçok başarılı teknoloji girişimine yatırımlar yaptı.

Sacks medyada muhafazakâr görüşleriyle ve Cumhuriyetçi Parti'ye yaptığı bağışlarla tanınıyor. Bu yıl başlarında San Francisco Savcısı Chesa Boudin'in görevden alınmasını finanse eden kişilerden biri de oydu.

Sacks'in Eylül ayında The American Conservative için kaleme aldığı bir makale büyük ses getirdi. Sacks, Ukrayna'nın doğusunda Rusya'nın işgali altında olan bölgelerde bir referandum yapılmasını ve burada yaşayanlara "Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya katılmak ister misiniz?" diye sorulmasını savunuyordu. Bu makale yayınlandıktan kısa süre sonra Musk da aynı görüşü bir tweet'inde ifade etmişti.

Washington Post'un ulaştığı fotoğraflara göre, Sacks şu an Twitter şirket rehberinde Twitter uzantılı bir e-posta adresiyle yer alıyor, titri ise "yazılım mühendisi" olarak geçiyor.

PayPal'in satışının ardından Sacks, kurucusu olduğu Room 9 şirketi aracılığıyla "Thank You For Smoking" filminin yapımcılığını üstlenmişti. Bu kare filmin 2006'da MoMA'da yapılan galasından. PayPal'in satışının ardından Sacks, kurucusu olduğu Room 9 şirketi aracılığıyla "Thank You For Smoking" filminin yapımcılığını üstlenmişti. Bu kare filmin 2006'da MoMA'da yapılan galasından.

Sriram Krishnan

Krishnan, Silikon Vadisi'nin en büyük risk sermayesi şirketlerinden biri olan Andreessen Horowitz'in kripto para yatırımlarının idaresine yardımcı oluyor. Hatırlanabileceği üzere Andreessen Horowitz, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecine 400 milyon dolar katkıda bulunmuştu.

Krishnan daha önce Facebook'ta, Snapchat'te ve 2017-2019 yılları arasında Twitter'da ürün geliştirme departmanlarında görev yaptı.

Krishnan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Musk'a Twitter'da geçici olarak yardım ettiğini belirtti. Şu an ne iş yaptığı belli olmamakla birlikte Krishnan Musk'ın kurmayları arasında daha önce Twitter'da çalışmış tek kişi.