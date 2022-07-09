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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bayram#Tebrik
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan bayram diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bayram#Tebrik

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