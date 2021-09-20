Erdoğan'dan ABD'deki Türk vatandaşlarına önemli çağrı! 'FETÖ'nün gerçek yüzünü ABD'li dostlarınıza anlatın'

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz. Dinimize ve Müslüman kardeşlerimize yönelen tüm tehditleri ortadan kaldırmaya dair her türlü girişimi destekliyoruz. Tüm kuruluşların gündeminde unutulmaması için çaba sarf ediyoruz.

'TURKOVAC'I TÜM İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ'

Kendi aşımız Türkovac'ı da tüm kardeşlerimizin, tüm insanlığın hizmetine sunacağız. İnsanlık olarak koronavirüsten daha sinsi bir virüs ile mücadele ediyoruz.



'TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNE DAHA FAZLA KATKI VERECEĞİNİZE İNANIYORUM'



Önümüzdeki süreçte ABD'deki iş ve bilim insanlarımızın sayısının daha da artacağına inanıyorum. Elde ettiğiniz başarılara paralel olarak siyasal alanda daha fazla başarı elde edeceğinizi ümit ediyorum. Sadece Türkiye kökenlilerin sayısı 300 binleri aştığı bu güçlü topluluğa yakışan da budur. ABD toplumuna yaptığınız katkıların Türk-Amerikan ilişkilerine son derece katkı yaptığını bilmenizi isterim. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Türkiye-ABD ilişkilerine daha fazla katkı vereceğinize inanıyorum.



'FETÖ'NÜN GERÇEK YÜZÜNÜ ABD'Lİ DOSTLARINIZA BIKMADAN ANLATIN'



Salgına rağmen ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 20 milyar doları aştı. Bu yılda inşallah 25 milyar dolar seviyesine ulaşacak. Biden'la Brüksel'deki görüşmemizde işbirliğimizi geliştirmek için yapıcı çalışmalarımızı teyit ettik. Türkiye karşı lobilerin yürüttüğü karalama kampanyalarını sizler iyi biliyorsunuz. Sizlerin çalışmaları büyük önem taşıyor. PKK/YPG, FETÖ'nün gerçek yüzünü ABD'li dostlarınıza bıkmadan usanmadan anlatmaya devam etmenizi istiyorum. Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır. Bizim görevimiz bu çetenin mensuplarının hukuk ve adalet önünde hesap vermelerini sağlamaktır. Hep söylüyorum, birbirimize sahip çıkacağız. Ailemize, evlatlarımıza, gençlerimize, inancımıza dinimize kültürümüze sahip çıkacağız. Hem bağrından neşet ettiğimiz millete, hem de içinde yaşadığımız topluma sahip çıkacağız.

Siz buradaki hayat mücadelenizde nasıl bizden cesarete alıyorsanız, biz de sizlerin birlikteliğinden kararlılığından güç alıyoruz. Mescitler, camiler belli bir kavmin değil, Allah'ın evidir. Yarın da Türkevi binamızın açılışını yapacağız.