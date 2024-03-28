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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart paylaşımı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#31 Mart#Seçim
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan 31 Mart paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 20:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 31 Mart seçimleriyle ilgili paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Diyarbakır’dan Trabzon’a, Hatay’dan Samsun’a, Muğla’dan Çorum’a, Karabük’ten Hakkâri’ye kadar ülkemizin dört bir ucundaki vatandaşlarımızla kucaklaştık. Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz manzara şudur: Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk büyük bir aileyiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İki ay önce başladığımız mahallî idareler seçim maratonumuzda doğudan batıya, kuzeyden güneye 52 şehrimizi ziyaret ettik. Diyarbakır’dan Trabzon’a, Hatay’dan Samsun’a, Muğla’dan Çorum’a, Karabük’ten Hakkâri’ye kadar ülkemizin dört bir ucundaki vatandaşlarımızla kucaklaştık. Gençlerimizle selamlaştık. Yaşlılarımızın hayır duasını aldık. Hanım kardeşlerimizle hasbihâl ettik. Sanayicilerimizle, üreticilerimizle bir araya geldik. Emeklilerimizin, emekçilerimizin sesine kulak verdik. Ahilik geleneğimizin temsilcisi esnafımızla istişare ettik. Yeni yuvalarına kavuşan depremzedelerimizin sevincini paylaştık. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla dertleştik, hasret giderdik, ruberu muhabbet ettik.

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"BİZLER TÜM FARKLILIKLARIMIZLA 85 MİLYONLUK BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz manzara şudur: Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk büyük bir aileyiz. Seçim şarkımızda söylediğimiz gibi: Hepimiz aynı bağın gülüyüz, aynı dağın yeliyiz. Bu birlikteliği ne kadar sağlam tutarsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Siyasi görüşlerimiz, gönül verdiğimiz partiler, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama Türkiye bizlerin ortak yurdu, ortak çatısı, ortak yuvasıdır. Millî iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir. Hem sandığa gidip oy kullanarak hem de oyumuza sahip çıkarak demokrasimize karşı mesuliyetimizi yerine getireceğiz. 31 Mart seçimlerinin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#31 Mart#Seçim

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