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Son dakika: Ukrayna'da üçlü zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres ile bir araya gelecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Zelenski#Guterres
Son dakika: Ukraynada üçlü zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres ile bir araya gelecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 19:59

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 18 Ağustos’ta Ukrayna’nın Lviv kentinde bir araya geleceğini duyurdu.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez Ukrayna’yı ziyaret edecek. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 18 Ağustos’ta Ukrayna’nın Lviv kentinde bir araya geleceğini duyurdu.

Lviv’deki üçlü zirvenin ardından 19 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres’in Ukrayna tahılının ihraç edildiği Odessa Limanı’nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Guterres’in 20 Ağustos’ta ise Ukrayna'nın Karadeniz'den tahıl ve gübre ihracatını denetleyen Rus, Ukraynalı, Türk ve BM yetkililerinden oluşan İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceği aktarıldı.

Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM tarafından 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracının önü açılmıştı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Zelenski#Guterres

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