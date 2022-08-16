Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki: 'Bayrağımıza uzanan eller kırılır'

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile bir araya geldi. Bakanlar yaptıkları görüşmeden sonra kameralar karşısına geçti. Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, Suriye'de kalıcı çözüm için rejimle muhalefetin uzlaşması gerektiğini vurguladı.



Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;



"Letonya ile ikili ticaret hacmimiz yaklaşık yüzde 50 arttı. Ticaret ile beraber yatırımların artmasını da teşvik ediyoruz. Hedeflerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Turizm, kültür ve eğitim gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Letonyalıların tatil için bir numaralı tercihi Türkiye ve benim memleketim Alanya. Geçen yıla göre ciddi bir artış var.



Görüşmemizde güvenlik konusundaki işbirliğimizi konuştuk. Letonya ile NATO çerçevesindeki işbirliğimiz sürüyor. Buna değer veriyoruz. Milli Savunma Bakanlığımız NATO'nun doğu kanadındaki katkılarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşbirliğimizi güçlendireceğiz.



TAHIL ANLAŞMASI SORUNSUZ DEVAM EDİYOR



Küresel gelişmeleri ele aldık. Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeleri ele aldık. Ateşkesin sağlanması için sarf ettiğimiz çabalar konusunda bilgi verdik. Tahıl ihracatı için imzalanan anlaşma sorunsuz devam ediyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz.



Letonya Türkiye'nin AB ilişkilerine her zaman katkı sağlamıştır. Zor gülerde Türkiye'nin kıymeti anlaşılıyor ancak zor günler geçtikten sonra AB'li dostlarımız bunu unutabiliyor.



Ermenistan ile normalleşme, Suriye'deki durum gibi konuları çalışma yemeğinde değerlendireceğiz. Mevkidaşıma bir kez daha hoşgeldinizdiyorum."

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TÜRKİYE'NİN OYNADIĞI ROLÜ TAKTİRLE KARŞILIYORUZ

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise Türkiye'nin Ukrayna krizinde oynadığı rolü taktirle karşıladıklarını vurguladı ve şunları söyledi;

"Avrupa topraklarında yaşanan olaylar kesinlikle kabul edilebilir değil. Ukrayna'nın egemenliğini savunuyoruz. Ukrayna'ya mülteci, askeri, mali gibi alanlarda her türlü desteği sunmaya hazırız. Rus vatandaşlarına Schengen kısıtlaması uygulanması gerekiyor.

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NATO'nun Baltık devletlerinde varlığının artırılması, Rus tehdidi bakımından çok önemliydi. Uluslararası kuruluşlar nezdinde ortak bir tavır almamız çok önemli. Türk mevkidaşımla son gelişmeleri paylaştık. Görüşlerine çok önem veriyorum. NATO müttefikleri olarak birlikte bir duruş sergilememiz çok önemli."



BAYRAK YAKMA PROVOKASYONUNA SERT TEPKİ: BAYRAĞIMIZA UZANAN ELLER KIRILIR



Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de gerçekleştirilen 'Bayrak yakma' provokasyonuna ilişkin soruyu şöyle cevapladı;



"Suriye içindeki bazı provokatörler değil Türkiye içindeki bazı kesimler de bizim sözlerimizi çarptırdı. Oysa ki bunlar bizim ilk kez söylediğimiz sözler değil.

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2015 yılında BM'nin aldığı karar, Suriye'deki taraflar arasında BM kolaylaştırıcılığında bir geçiş sürecinin başlaması. Adil şeffaf bir seçimin gerçekleştirilmesi. Bu gerçek oldu mu, olmadı. Bunun olmamasının sebebi rejimin ayak diremesi: Rejim siyasi değil askeri çözüme inanıyor.

Muhalefetin müzakere heyeti kurmasının amacı neydi, bu geçiş sürecinin rejim ile müzakere edilmesi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Rejim ve muhalefeti ilk kez bir araya getirmiyoruz. Biz görüşmelere ciddi katkılar sağlıyoruz. Çünkü muhalefet bize güveniyor, onları asla yarı yolda bırakmadık ama Suriye’de kalıcı bir istikrar ve barış için uzlaşının şart olduğunu söyledik. Bayrağımıza uzanan eller kırılır. Bu provokasyonu kimlerin yaptığını biliyoruz."



BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

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"Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Suriye'de bizi de tehdit eden bir terör örgütü var. Biz her zaman söylediğimizi söyledik. Bunu kim nasıl yorumlarsa. Bizim görüşmemiz ayaküstü oldu, Suriye'de kalıcı barışın olması için anayasa platformu dahil gerekli adımlarına atılması gerektiğini vurguladık."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün, "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" demişti.

BAKAN SOYLU DUYURDU: BAYRAĞIMIZI YAKMAYA ÇALIŞAN PROVOKATÖR YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde zanlının yakalandığını, diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.







