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Haber Giriş: 05.04.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi" denildi.

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